母湯喔！日作家揭拉麵禁忌 白飯別加湯裡小心老闆罵

日籍作家透露，其實日本人也覺得拉麵湯頭很鹹，所以會點白飯來搭配，但絕不會「加入湯裡」。（示意圖／Pexels）





許多人到日本旅遊都喜歡吃拉麵，不過物少人覺得日本拉麵湯頭超鹹難以下嚥。有日籍作家透露，其實日本人也覺得拉麵湯頭很鹹，所以會點白飯來搭配，但絕不會「加入湯裡」，因為這種吃法「非常沒禮貌」。

日本的一蘭拉麵人氣相當高，即使是平日也大排長龍。定居在台灣的日籍作家下坂泰生，在粉專上分享，表示台灣跟日本的一蘭拉麵味道一模一樣，肉片反而更好吃一點，唯獨湯頭有點清淡，但他還是會再加麵2次，並且加點1碗白飯。

不過下坂泰生表示，吃法上是有順序的，千萬不可以直接把飯加進拉麵湯裡，這對店家來說非常不禮貌。

