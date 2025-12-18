母熊遇車摔水溝、小熊獨逃！ 原住民︰比日本熊可愛多了

〔記者劉人瑋／台東報導〕日本熊襲死亡案件不少，反觀近來台東也是黑熊出沒頻頻，表現得卻相對可愛多了。近1、2個星期，在南橫與戒茂斯一帶都陸續傳出熊蹤，還有母熊帶小熊在眾人面前大逃亡。但當地原住民表示，雖模樣可愛，但面對大自然的心態要正確才能永保人熊相處平順。

近來黑熊母子逃竄影片在族人間傳開，一群族人在車上往路邊草地上大喊「慢慢來！我們先回去了！」。原來是一對母子黑熊在草地上見到來車開始逃亡，想不到才要錯身而過時，母熊卻一時腳滑一頭栽進水溝內，頭部插入溝中便準備起身找小孩，但由於體型太龐大，下半身還卡在溝裡，族人見狀忍不住唸道:「慢慢的！慢慢的！跌倒了啊！」。

母熊掙扎一陣子才脫困，但牠的小孩卻一溜煙跑遠偷看媽媽。族人忍不住說，這孩子真是「孝順」啊！也不看一下媽媽有沒有跟上來就往山頂狂衝，但往好的方面來看，牠一定能保護好自己，「這樣我們就安心了」。

族人表示，當時是一群獵人揹工協助上山肢解狩獵得來的水鹿，返家途中，在南橫公路152公里處偶遇黑熊母子，上星期則是一名揹工獨自見到成年黑熊在自己前方，揹工見自己與黑熊有段距離，「牠一定也發現到我了，這時背對著牠狂奔是最糟的」，於是靜靜坐下來、不刺激黑熊，等了半小時黑熊才緩慢離去。

族人表示，相對日本屢屢傳出熊害，台灣黑熊相對可愛又「個性平穩」，這也是台灣山林與氣候不似日本有激烈變動，造成熊不冬眠才到處遊盪，台灣黑熊基本上就已不冬眠，族人見到熊也不會輕易靠近，更不會攻擊，「牠們是山上的居民，有時模樣可愛，但肯定不是動物園裡的可愛動物，對自然保持敬意與戒心，才能讓環境更好、自己也能平安生存」。

