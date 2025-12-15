母稱幼子被「邪靈卡到」拋入海！驚悚狂言曝光 上訴減刑遭高院駁回

高雄有女子深受身心疾病影響，竟因妄想把1歲8個月大的孩子丟入海中。示意圖／Photoac

高雄一名深受身心疾病困擾的母親阿慧（化名），與丈夫帶著1歲8個月大的孩子在堤防邊散心，一家人稍作休息時，阿慧突然感覺孩子「遭邪靈卡到」，於是把孩子丟進大海，隨即頭也不回地跑走，丈夫見狀趕緊跳海救子，所幸孩子僅受輕傷。一審法院判處媽媽有期徒刑3年，阿慧不服上訴，高雄分院審理後駁回，維持原判。

根據判決書紀錄，2021年10月18日晚上9時許，丈夫騎車載妻子與孩子前往堤防散心。事發當時，阿慧坐在堤防旁的纜樁上，剛滿1歲8個月的孩子則坐在她前方的兒童座椅。阿慧與站在一旁的丈夫簡短交談後，覺得孩子「被邪靈卡到」便把他拋入海中。丈夫見狀趕緊跳海救子，所幸成功救回，孩子僅輕傷。阿慧丟完後，便跑向道路搭計程車回到娘家。

廣告 廣告

法院調查發現，阿慧長年深受身心疾病影響，有偏離現實的妄想及怪異行為，過去曾表示「自己有99個爸媽」、「自己喜歡睡覺睡了10幾年、100年等」等語，甚至稱，因為孩子的祖父要殺害他們，便帶著孩子要從自家3樓跳樓自殺。

而這次阿慧將孩子拋入海中，她表示因為「被邪靈卡到，所以會發出罵髒話的聲音」，又說孩子「心機重、不睡覺、大哭大鬧，可能是被欺負或生病」，她要求丈夫帶孩子就醫遭拒，就想「把他丟到海裡，就會有人帶他去就醫」。她在法院訊問時又供稱，孩子會害她和丈夫吵架，又說孩子與丈夫有姦情；一下又說是幫丈夫殺了尼斯湖水怪，是故意把孩子丟到水裡的。法院指出，阿慧的供詞，足見她認知錯亂，明顯脫離現實。

一審法院考量到，阿慧犯案方式危險性高，重大影響孩子成長，但經過醫院精神鑑定，她受疾病影響，讓她在辨識行為是否違法上的能力「顯著降低」，故依法減輕其刑，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，判處有期徒刑3年。然而，阿慧不服上訴，辯護人認為當時丈夫在場能及時搭救，不具「堅定致死」的直接故意，請求減輕刑度，改以治療代替。高雄高分院審理後認為，「無周詳計畫之殺人，也不妨礙直接殺人犯意之成立」，對辯護人的假設「尚難憑採」，故維持原判，本案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

11歲少女遭養母虐待「活活餓死」！警察送木板稱「可以打小孩」下場曝光

中國富豪爆「找代孕生300個孩子」！只為找人接手生意…前任曝黑歷史：絕無誇大

高空跳傘驚魂！降落傘纏機尾「人懸掛飛機下」畫面曝…靠「這工具」驚險生還