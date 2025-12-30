母罹癌住山區鐵皮屋 點燃生命之火為弱勢孩童加菜

cnews204251230a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

1名國小男童阿諺（化名）與罹癌的媽媽同住，全家則全靠爸爸打零工維生。中國信託慈善基金會表示，阿諺1家人居住環境刻苦，僅靠鐵皮和木板遮擋風雨，三餐多吃家裡自種的青菜。而有和阿諺一樣的弱勢家庭，過年想吃頓豐盛的年菜，也成了遙不可及的想像。也邀請民眾支持第41屆「點燃生命之火」，用愛為弱勢孩童的營養加菜。

基金會人員表示，有天媽媽在阿諺眼前突然倒下，家人趕緊送醫，發現她罹患了癌症。阿諺很擔心媽媽從此無法康復，很多事情學著自己處理，包括曬衣服、餵豬、煮飯，甚至是照顧媽媽。增加的醫療費用，也讓爸爸原本有限的收入，更難以負擔生活開銷。平時餐桌上常見的菜色，多半是自家種的地瓜葉，還有炒蛋和清湯，對於成長中的孩子來說，營養問題令人擔心。

阿諺一家人住在偏僻山區，居住環境狹小，而且牆壁是單薄的木板隔間，夏天悶熱，冬天難擋寒風，廚房則是用鐵皮搭建而成，生活困窘可見一斑。有一回，阿諺經過學校公告欄，看到作文比賽得到名次有獎金可領，馬上跟老師說要參加，結果他一口氣寫了5、6張稿紙，最終得到第1名，立刻把獎金交給家裡，希望分擔開銷，爸媽和師長們都感受到孩子的孝心。

cnews204251230a05

基金會表示，阿諺承擔了部分的生活壓力，私下也是個超齡的孩子。看到同學有新文具或玩具，回家並不會吵鬧。他說，「媽媽有教我，我們這種比較『窮苦』的家庭，有東西可以用就很好了。老師也有說，不要羨慕別人或忌妒別人，那樣對自己的心態不好。」對於媽媽生病，阿諺更展現出體貼的一面，「如果我能懂事一點，幫她做一點事，那就是很大的幫忙。如果我們不聽話，媽媽生病會更累。」

阿諺後來在「點燃生命之火」支持下，加入偏鄉學校棒球隊，接受球隊訓練、有穩定餐食和課後輔導等資源。在練球之餘，同樣兼顧課業。教練也發現，「這孩子原本比較『暴脾氣』，現在改善很多。」如今阿諺不僅專注力逐漸提升，也因為「點燃生命之火」的資源挹注，減輕家裡的負擔。

中國信託慈善基金會表示，阿諺是台灣偏鄉弱勢孩童的生活縮影，農曆年節將近，透過第41屆「點燃生命之火」，可以捐款新台幣3000元，認購1組年夜飯，或捐款3500元，讓孩子有小紅包和年夜飯，與家人度過溫暖的好年。

照片來源：中國信託慈善基金會提供

