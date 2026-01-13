母罹癌女兒警覺！LDCT篩檢竟也揪出早期「肺癌」
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名約八十多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高警覺陸續接受LDCT篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌接受手術治療，追蹤良好。恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，遺傳性「家族史」在肺癌風險評估具其重要性，即使本人不抽菸、生活型態看似健康，只要直系親屬曾罹患肺癌，就應提高警覺，與醫師討論是否適合接受篩檢。
母罹肺癌 女兒陸續發現早期肺癌、掌握黃金治療期
陳右儒主任解釋，上述患者其中一名五十多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影像變化不明顯，先依醫囑進行追蹤。2年後再次檢查，該病灶已成長約1.55公分，考量其已超過單純追蹤的安全界線，加上病人本身具有家族史風險，經綜合影像表現與臨床評估後，建議接受手術治療。術後病理結果確認為極早期肺腺癌，治療後僅需規律門診追蹤。
另一名同樣五十多歲的女兒則被發現屬於癌前期病變（非典型腺體增生），同樣在早期即接受處置。三人皆在無明顯症狀的情況下被發現病灶，治療過程以微創胸腔鏡手術為主，術後恢復良好，僅需規律回診追蹤，未影響原有生活功能。
「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢 補助對象應積極健檢
陳右儒主任指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。
目前政府補助LDCT篩檢對象包含：具肺癌家族史者（男性 45–74 歲、女性 40–74 歲，且其父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌），以及重度吸菸者（50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年）兩類高風險族群，可依規定接受 2 年 1 次 LDCT 檢查。符合補助資格之民眾，應把握機會進行篩檢。
陳右儒主任說明，若能在早期發現肺癌，手術治療通常較可保留更多正常肺組織，多採胸腔鏡微創手術進行切除，亦可採用達文西機械手臂微創手術執行，可減小手術傷口大小，恢復期更短，多數患者術後住院約2至3天即可返家休息，對生活影響相對有限。相較於晚期才診斷，早期篩檢、治療與規律回診追蹤，有助於提升整體治療成效與生活品質的重要因素。
並非所有肺結節皆須手術 須透過醫師綜合判斷評估
針對民眾擔心LDCT可能出現偽陽性問題，陳右儒醫師說明，影像檢查可搭配AI協助標示可疑訊號、降低遺漏風險，但被標示不等於就是癌症，最終仍需由放射科與臨床醫師綜合判讀，並依結節型態決定追蹤、進一步影像檢查，或採取定位切片等方式取得組織，並由病理科診斷確認是否為癌症。
陳右儒主任強調，並非所有發現的肺結節都需要立刻手術，有些病灶可透過定期影像追蹤觀察；關鍵在於「與可信任的專科醫師持續討論」，共同做出最合適的醫療決策。
守護肺部健康 日常這樣做為不二法門
陳右儒主任提醒，戒菸仍是守護肺部健康的首要行動；平時可依體能規劃規律運動，如游泳、慢跑或步道健走，幫助維持心肺功能。若工作環境可能接觸粉塵或揮發性化學物質，也應確實做好防護、正確配戴口罩，降低長期暴露風險。若有家族史或符合政府補助之民眾，建議主動了解LDCT篩檢資訊，把握早期發現、早期處置的機會。
