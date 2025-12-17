母罹癌缺醫藥費？日人攜2300萬元大麻抵台被攔 判7年半

〔記者黃佳琳／高雄報導〕日人林原和記聲稱因母親罹癌缺醫藥費，失業的他與國際毒梟合作，從泰國帶了兩只行李箱飛抵台灣，從小港機場出境時被海關人員攔檢，在行李箱中起獲15公斤、市價逾2300萬元的二級毒品大麻，林原坦承犯行，被依毒品罪判刑7年6月。

判決指出，林原和記與日本籍男子「西田貴博」、通訊軟體SIMPLEX暱稱為「InfantGame」、「ConfidentRenovation」等人合作，由「西田貴博」於今年6月，先聯繫林原和記參與運毒工作，允諾完成後可獲得報酬日幣30萬元，林原和記同意後被加入「林先生海外案件SIMPLEX群組」，由「InfantGame」、「ConfidentRenovation」等人負責機票、住宿等事宜。

今年7月2日，林原和記先從日本成田機場搭機抵達泰國曼谷後，再依「ConfidentRenovation」指示，隔天上午11點許，在曼谷「NASA BANKOK」飯店門口，向1名身分不詳的成年男子，拿取2只藏放有大麻39包的行李箱，及作為計程車資等零用的現金泰銖1萬元後，林原和記隨即至機場送交行李託運，再於同日傍晚5點多，從曼谷搭乘中華航空班機，於同日晚間11點多抵達高雄國際機場。

林原和記抵台後接受入境檢查時，海關人員察覺有異，經開箱查驗後，發現他所攜帶的行李箱內藏有大麻39包、市價逾2300萬，林原當場被逮；高雄地方法院審理時，林原坦承犯行，聲稱因母親罹癌缺醫藥費，加上又失業找不到工作才會鋌而走險，法官認為他運輸的毒品數量龐大，雖未流入市面，但對我國社會治安具有潛在風險，因此依運輸第二級毒品罪判徒刑7年6月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

