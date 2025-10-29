母胎美女認證！ILLIT沅禧學生照曝光，網狂讚：「是昨天拍的嗎？」
南韓女團ILLIT自2024年3月出道，便以洗腦神曲《Magnetic》席捲全球音樂榜單，其中成員沅禧更憑著天生的偶像氣質與清新外貌成為團內話題中心。近期，她學生時期的照片在韓網瘋傳，掀起一陣熱烈討論。
從照片中可以看到，沅禧學生時期臉上仍帶著青澀的嬰兒肥，清澈的雙眼與標緻的五官與現在幾乎沒有差別，許多網友看完直呼：「根本是昨天拍的照片！」、「從小就長得這麼乾淨漂亮，天生就是要當藝人的臉。」
事實上，沅禧在參與HYBE與BELIFT LAB舉辦的選秀節目《R U Next?》時，僅當了一個月的練習生，雖然當時歌唱與舞蹈技巧仍稍顯青澀，但她靠著與生俱來的舞台存在感與觀眾緣，迅速累積人氣，最終以人氣第一名的亮眼成績成功出道。
對於能這麼快出道，沅禧感到很感激，但也很擔心「看得出來練習生時間並不長」，所以她非常努力練習，希望能跟上成員們的腳步，而現在她的舞台也從稚嫩轉為自信，可以很好掌控表情、節奏感，舞台魅力全面綻放。
