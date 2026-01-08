母腦溢血過世！台中女童痛失雙親成孤兒 堅強不哭：讓媽媽好好走

【緯來新聞網】小小年紀卻很懂事！台中市神岡區岸裡國小一名六年級女童，父親很早就過世，而母親也在日前走了，接連失去雙親變成孤兒。校長楊朝銘今（8日）與家長會帶慰問金前往女童家中關心，女童堅強表示，她聽阿嬤的話，等喪事過後才能哭，讓母親安心走；一番話讓他鼻酸，告訴女童「以後有任何需要協助，都可以回來找校長」。

國小六年級女童失去雙親，卻十分堅強。（圖／翻攝自楊朝銘臉書）

「小朋友堅強的讓人鼻酸！」楊朝銘今天和會長前往女童家中慰問，由於女童的父親多年前過世，她和母親搬到神岡與外公外婆同住，唯一的哥哥由爺爺奶奶照顧。沒想到，母親日前上夜班時，因身體不適倒地，腦溢血送醫搶救無效，全家只剩外公外婆和女童相依為命。



楊朝銘關心，詢問女童會不會很難過，女童坦言很難過，但外婆說不要哭，「讓媽媽好好地走，喪事完了再哭」，他看著女童稚嫩的臉龐藏著些許哀傷，似懂非懂的言語，帶著一點未來的迷惘，「她沒有哭，但我眼眶紅了」，因此告訴對方，若以後有需要協助的地方，都可以回來找校長。



楊朝銘透露，女童目前由外公、外婆照顧，校方也將持續關心其生活和學習狀況，協助度過這段艱難時期。

