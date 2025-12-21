母被騙買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光 市場、醫院都有人賣

生活中心／張尚辰報導

衛福部提醒民眾，千萬不要購買來路不明的藥品。（圖／翻攝自Pixabay）

近年來，詐騙事件層出不窮，一名網友表示，媽媽被詐騙買到假的青草藥，吃到身體出狀況，甚至還要洗腎，因此發文呼籲大家千萬不要上當受騙。

該網友16日在臉書社團「爆料公社公開版」中貼出多張照片，指出媽媽在路上被陌生人搭訕，對方以話術誘使她購買口服「青草藥」，結果吃到要去洗腎，因此原PO決定發文詢問，是否也有人遇到相同的狀況，並呼籲大家千萬不要再上當受騙了。

從原PO發出的照片可以看見，原PO母親購買了大量青草藥，藥品皆裝在白色罐子裡，還貼上建議吃法以及服藥時間，包裝非常簡陋，不僅沒有標示藥品名稱，就連合法藥品的許可證字號也都沒有。

貼文發出後，就有不少網友紛紛留言，「這種搭訕的幾乎都是詐騙沒錯」、「在醫院常常遇到老人覺得醫師只想騙錢，在菜市場遇到的都是好心人」、「來路不明的藥一律拒絕」、「我媽媽是在等公車時被兩個陌生人搭訕，買了10幾萬的金線蓮泡的藥酒」、「旁人看都知道是詐騙，但是生病的老人家總是會抱著一線希望試試」。

事實上，衛福部食品藥物管理署規定，合法藥品在其標籤、說明書或包裝上，皆須依法清楚載明相關資訊，包括藥品名稱與許可證字號，並詳列主要成分及含量、用法與用量、主治效能或適應症，以及可能的副作用、禁忌事項與其他注意事項。此外，還必須標示製造或販售廠商的名稱與地址、製造日期、有效或保存期限，以及產品批號等內容，以確保用藥安全。

衛福部也提醒，千萬不要透過來路不明的管道購買藥品，除了防止買到偽藥浪費錢，也可以預防吃下對身體有害的藥物。

