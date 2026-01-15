「母親之河」龍頸溪水岸整治 屏東內埔橋改建通車

屏東縣政府為改善龍頸溪於內埔鄉鬧區每逢颱風暴雨來臨時易淹水問題，去年3月開始進行最瓶頸的內埔橋水岸改善工程，原預定工期1年，屏縣府全力施工，本週正式通車。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕龍頸溪貫穿內埔鄉與竹田鄉，屏東縣政府為改善龍頸溪於內埔鄉鬧區每逢颱風暴雨來臨時易淹水問題，去年3月開始進行最瓶頸的內埔橋水岸改善工程，原預定工期1年，但因影響內埔鄉通行甚鉅，屏縣府全力施工，本週正式通車。

屏縣府團隊持續積極進行河道整治，以及推動污水下水道工程淨化溪流水質，像是內埔鄉的部分，就整合跨局處相關資源，包括環保局於上游設置淨水場，水利處建設污水下水道、整治龍頸溪，客家事務處進行河岸景觀改善，其中的內埔橋因緊鄰古蹟內埔天后宮，還是鄉內鬧區最主要橋樑，屏縣府以最高效施工。

屏縣府客務處長李明宗指出，因內埔鄉龍頸溪於六堆天后宮處河道窄小，曾因大雨造成淹水、威脅鄰近住宅鄉親造成困擾，因此龍頸溪排水道及3座橋樑改善工程，是「母親之河」龍頸溪水岸綠廊的最後一哩路，完成後不僅河流更通順，還讓客庄兼具綠蔭水畔微風亮點。

屏縣府整合各局處進行包括整治排水護岸長度約240公尺，還有上下游共3處橋樑改建，總工程經費約7000萬元，最主要改善即為增加橋下的通洪斷面，因此龍頸溪北岸退縮約6公尺，配合箱涵橋型式改建，讓橋樑長度拉長至13公尺，橋面高度並配合整治高程拉高。

李明宗表示，為確保內埔母親之河永續、天后宮及昌黎祠古蹟不受影響，提升鄉親生活品質，又為縮短施工交通黑暗期，因此從去年5月30日進行封路管制後全速施工，因有民宅緊鄰，工程單位也在周邊地表設置沉陷釘，隨時監控建物本身是否傾斜；而交通管制約8個月，感謝鄉親及周遭住戶在出入不便或生意因封路下滑仍能體諒，期間鄉親都辛苦了，如今通車，讓交通更為順暢。

內埔橋改建後通車。(記者陳彥廷攝)

