母親今辭世 享嵩壽100歲！ 郭台銘尊從3點母囑

鴻海創辦人郭台銘今(6)日透露，母親郭初永真在台北醫學大學附設醫院安詳辭世，享嵩壽100歲，並表示尊從母囑，「不發訃告、不設靈堂、不辦公祭」。

郭台銘也在臉書發布訃聞，寫下「我們敬愛的媽媽，郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲。遵從母囑一、不發訃告二、不設靈堂三、不辦公祭」，而消息一出，許多政壇人物及網友也紛紛留言盼節哀。

據悉，郭台銘是出名的孝子，不僅常在公開場合幫郭母推輪椅，還曾被台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬目睹跪在郭母面前，接過母親親手織的圍巾，可見母子情深。

