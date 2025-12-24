母親分享兒子靠吃壽司換到一台Switch 2，網分析不單純：根本是父子做局

任天堂今年 6 月推出最新一代主機 Switch 2 後就話題不斷，是許多玩家夢寐以求的新主機，而為了入手這台主機，不少學生通常需要努力存錢，但日本有一位小男孩卻是用「食量」換來了這個大禮。一名日本家庭主婦在社群 X（推特）上分享，全家前往壽司吃到飽餐廳用餐時，丈夫因為失算點了太多的壽司，卻沒想到這直接成為了兒子獲得 Switch 2 的機會，不少網友看完後卻覺得：「根本是父子做局」

老爸跟兒子串通好了吧？ （示意圖，圖源：Getty Images）

由於丈夫點了太多壽司，已經吃到極限還是無法解決眼前的食物山。眼看就要面臨浪費食物的窘境，家中的小兒子此時突然提出了一個大膽的交易：「如果你買 Switch 2 給我，我就把剩下的全部吃光。」為了得到心心念念的遊戲機，這名小兒子直接展現了驚人的戰鬥力，真的把桌上堆積如山的壽司掃蕩一空。

而已京飽到失去判斷能力的父親見狀，不只將兒子視為「救命恩人」，更當場信守承諾，在回家的路上直接繞去買了一台 Switch 2 作為獎勵。這名母親雖然對父子倆的行為感到哭笑不得，但也記錄下兒子豐碩戰果 Switch 2 的照片，並表示：「完全搞不懂」但丈夫說到做到、兒子得償所願的結局也算皆大歡喜。

有趣的是，前幾天也是同一名母親分享的文章爆紅。因為提到去年她自己的失誤，小兒子意外發現了聖誕老人的真實身份（父母），結果今年母親問小兒子想要什麼聖誕禮物時，她兒子回答「Switch amiibo」因為只要 1980 日圓，小兒子認為是一個很合理的價格，讓母親很感謝小兒子的體貼。

結果現在兩則貼文曝光後都在迅速在網路上爆紅，吸引大量網友轉發與熱議，不過許多人看完後都笑稱這一切很有可能是小兒子，或是父子倆早已串通好的「陰謀」。網友們幽默分析，認為父親其實自己也想玩 Switch 2，只是沒有正當理由購買，這次剛好藉由兒子的食量，加上聖誕節前，來合理化這筆開銷，好讓媽媽無法拒絕：「根本是父子做局」、「其實爸爸也想玩」、「父子肯定有串通好」等調侃，母親也回應：「真不知道我老公到底在做什麼。要是真的全照小兒子的盤算走，那也太可怕了」