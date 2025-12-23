母親剛申請保護令深夜民宅隨即起火！ 52歲啃老男受困火場

母親才申請保護令，深夜民宅突陷火海。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市小港區桂陽路一處民宅22日晚間驚傳火警，火勢發生時間點敏感，引發外界高度關注，消防局於晚間10點30分接獲報案後，立即出動14輛消防車、37名消防人員趕赴現場搶救，起火建物為一棟4樓鐵皮加蓋住宅，當消防人員抵達時，現場1、2樓已全面燃燒，後方廚房堆放的雜物成為助燃物，濃煙不斷竄出，情況相當危急。

警消在火場中發現1名52歲張姓男子受困於2樓，因鐵捲門變形無法開啟，消防人員緊急進行破壞切割，成功將男子救出，張男被救出時意識模糊，疑似吸入大量濃煙，立即送往醫院搶救，目前生命跡象穩定，但仍插管治療中，持續觀察。

更令人關注的是，這起火警背後疑似牽扯家庭糾紛，警方調查指出，張男長期無業，生活費完全仰賴80歲高齡母親供應，母子之間長期因金錢與生活問題發生爭吵，近期母親不堪其經濟需求，決定停止提供生活費，雙方衝突更加頻繁，就在火警發生當晚約9點，張母才因口角糾紛報警，警方到場協助處理後，母親隨即前往小港分局聲請保護令，未料短短一個多小時後，住處便發生火警。

由於時間點過於巧合，警方與消防單位不敢大意，初步已將案件朝「是否涉及人為縱火」方向調查。消防局火災調查科將進一步鑑定起火原因，釐清究竟是意外失火，還是另有隱情，警方也將同步了解張男的行為動機與事發前後動向，避免類似家庭悲劇再次發生。

