母親天橋拋幼女「自己也跳下橋」！駕駛目擊嚇壞 驚魂影片曝光

中國浙江杭州市日前發生一起母女墜橋事件，一名女子在天橋上疑因情緒失控，先將年幼女兒拋下橋面，隨後自己亦縱身跳下，讓目擊駕駛及用路人極度震驚。相關行車紀錄器影片於網路上迅速流傳，掀起大量討論。

據行車畫面顯示，事發於本月3日，一名女子帶著幼童在杭州市某處天橋，突然將孩子從高處拋落。橋下車流正值行進，數輛汽車見狀緊急煞停以避免二次事故。女子隨後也自行跳下，兩人當場倒地，受傷情況仍待官方確認。

有網友指出，事發地點位於濱文路與江虹路口一帶，當時婆婆開車載著媽媽和小孩，在車內發生爭執，女子情緒激動，遂抱著孩子下車，最終釀成墜橋意外。影片曝光後，大量留言表達震驚與不捨，有人表示「這位母親要有多絕望才會走到這一步」、「孩子才幾歲啊」、「看了心都碎了」。

類似的親子輕生事件在中國多地近年時有發生，2024年11月22日，廣東汕頭市曾發生男子抱著三名幼童坐在南澳大橋護欄欲跳海，最終將孩子放下後獨自跳下，所幸被救回。2024年11月7日深夜，汕頭澄海區亦發生女子攜五歲幼兒跳橋事件，女子獲救，但孩子下落不明。2023年11月，江蘇宜興也曾傳出母親先將兩名子女推入河中、再自行跳下的案件，造成一名男童不幸身亡。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

