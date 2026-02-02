母親失智，照顧竟成為我一人責任！她嘆：分擔費用時，大哥說資金緊、弟弟已讀不回

達志(示意圖，非當事人。)





我國於2025年，將正式進入超高齡社會（65歲人口占比大於20%），因此，金管會也推動信託 2.0「全方位信託」計畫，其中安養信託也是一個重點項目。到底信託可以如何協助到我們規劃退休人生呢？

以下是筆者協助處理過的一個案例，與您分享。

六十歲的陳阿姨，同時也是一家公司的負責人。

長年下來，她雖在保險顧問的建議下，已經規劃了許多張保單，但她仍有擔心：

「如果未來自己生病臥床（或是像自己母親一樣失智了），則不管是理賠的保險金、或是自己的存款積蓄，不管準備再多的錢，到時候，會不會因為自己心有餘而力不足的身體狀況，而沒辦法實際管理運用呢？」

「如果真有那一天，家人們是否能按照我需要的照顧品質，把錢用在我身上？」

「家人們會不會甚至把保險金，拿去補貼他們自己的家用呢？」

會有上述的擔心，並不是沒有原因。

陳阿姨的母親自有失智症的症狀以來，一開始，家人們首先協調：「『誰』來照顧獨居母親的問題？」

兄弟們分散在各地，各有各的工作與家庭要照顧，她也可以理解，而自己相對時間比較自由，因此，共識是：「就由自己帶母親去看醫師。同時，使用長照1966資源，與申請外籍勞工協助分擔照顧。」

但漸漸的，她發現：「好像照顧母親，成了自己一個人的責任！」

當她希望請其他家人分擔，協助帶母親去看診...等事務時，總會遇到：「我是上班族，不好請假！」、「家中小孩高三，屬於人生很重要的階段，需要我工作之餘多關心，很難抽身！」等回應。

因此，在不知不覺中，成為「主要照顧者」的自己，雖然也並非不願意，畢竟本著：「自己的媽媽，不管怎麼說，總是盡心去做，對得起自己的良心就好。其他人，我也管不了。」這樣的心態去照顧媽媽，日子也就這麼過下去。

但照顧還有第二個問題，就是：「錢從哪裡來？」

醫療費用、外勞、輔具、營養品、生活開銷，全部都要用錢......

媽媽雖然名下有不動產，但是存款並沒有很多，也擔心未來開銷會變大，要照顧幾年？沒人能說得準！（筆者註：幾個月前筆者到台北市立聯合醫院的某日照中心講課，經護理師告知：『目前我國的長照，平均照顧時間，已經可以到10年！』）...而照顧，需要用的是「現金」！

一開始和大家討論這個問題時，大家結論：「先用媽媽的存款去給付，之後不夠了，大家再討論怎麼分擔。」似乎也沒什麼不合理。

但討論時，兄弟們提出一個方案：「為避免照顧者用錢會有監守自盜的爭議，就由大哥保管媽媽的銀行存摺及印章;而陳阿姨照顧媽媽要用的錢，就再拿收據跟大哥請款！」這樣一來，彼此可以互相制衡，避免爭議。陳阿姨當下也沒想太多就表示同意，我們就這麼做吧！

沒想到，幾個月後遇到突發事件：「家族祖墳要修墓，每一家都要分擔15萬元，那我們這一家，誰要分擔呢？」

陳阿姨和媽媽討論這件事：「媽媽回答，就用我的錢去付啊。」

因此，陳阿姨也和兄弟們談：「可以用媽媽的存款給付嗎？媽媽同意了。還是我們兄妹們一起按人數分擔？」

「這和照顧媽媽沒關係吧，不要用媽媽的錢付啦！」大哥在家族line群組這樣回應。

聽起來也有道理，那麼「我們兄妹們按三人，平均分擔如何？」她這樣回覆在群組中，同時心想「一家分擔5萬元，應該還可以吧！』

「最近小孩要用錢，我資金比較緊。」大哥回覆。而弟弟，則是「默默的，已讀不回。」另一邊，大伯又在催促陳阿姨處理這件事了。

為避免真的拿媽媽的錢去付，會導致兄妹們的紛爭，陳阿姨只能自己先出這筆款了。而這筆款，就默默的，大家似乎當作沒有這一回事，也沒再提要如何處理。

幾年後，媽媽身體狀況變得更差，甚至必須長期住院照顧，每個月醫療費用達到10幾萬元！

雖然媽媽，還有存款可以付，但家人間對於照顧方式、照顧品質（涉及到每月支出），已有意見分歧！

因此，即便陳阿姨提出收據，但大哥仍不願意用媽媽的存款給付，也不願意共同分擔;而弟弟則是一如往常的用沈默回應。

在管錢的人（大哥）和主要照顧者（陳阿姨），對於錢的運用在意見不合的情況下，陳阿姨只好自掏腰包去付錢！但這些錢，未來能找兄弟們共同分擔嗎？她心裡其實不抱太大的期待了！

以上這些點點滴滴，讓她對於自己的未來，有了憂患意識！

她擔心：「未來自己的孩子們，會不會又像自己和兄弟們照顧失智母親時一樣，當遇到管錢的人和主要照顧者的意見不合時，整個照顧和錢的運用都卡住！自己也因此墊付了許多費用，把糾紛壓下來！但提到要向兄弟們追討共同分擔，也總是碰了許多的軟釘子，她不想一樣的困擾，發生在孝順願意照顧自己的子女身上。」

她也從朋友處聽說：

某位共同的朋友Ａ大哥，失智前也是很風光的大老闆，失智之後：「他的兒子竟然急著研究，如何可以移轉財產到自己名下？兒子也在父親身體狀況變差，頻繁出入醫院之際，趁出院空擋，做了幾筆有爭議的不動產贈與！以避免父親的財產未來變成遺產，要跟妹妹分！後來Ａ大哥過世了，孩子們就為了這些生前贈與的不動產在打官司呢！」陳阿姨剛聽到這個故事時也很難理解，她覺得孩子們之前也都很有禮貌，乖乖的啊！他們自己也不是沒有賺錢，怎麼會為了錢這樣呢！沒想到父親生病後，竟然如此，人心真的很難預測。

再加上，自己擔任公司銀行貸款的連帶保證人，雖然目前營運正常，但若有工安意外或是遇到大環境不佳（像這幾年的疫情），都有可能讓公司營運有狀況，甚至產生債務，影響到自己的個人財產......。

這一切的一切，讓陳阿姨產生：「我該如何把我的老本，按照我想要的方式，用在我身上！而不會有前述的困擾呢？」的疑問！

而陳阿姨在看過筆者的一些文章分享之後，瞭解到筆者擁有信託和長照的專業，因此和筆者預約法律諮詢，討論她前述的困擾該如何解決？

筆者建議:

「陳阿姨可以和銀行成立安養信託。而在目前她還健康時就先規劃，我們還能觀察對於信託契約的運作，有無需要調整之處？」

因此，透過筆者和合作的幾家銀行信託部討論後，選擇適合陳阿姨的受託銀行。

並且，筆者和受託銀行信託部，共同規劃信託條款內容之後，陳阿姨將一筆現金做為信託財產，放入Ａ銀行信託部，成立自益安養信託。

並和銀行約定：「信託財產的管理運用方式，可以放定存及符合陳阿姨風險承受等級的基金投資（筆者註：因此，信託財產仍有變大的可能）。」

給付方式： 1.未來（給付起始日，可以設定），每月定期定額從信託財產，給付陳阿姨5萬元作為生活費; 2.若遇到陳阿姨認知能力出現狀況，包含：失智、失能...等需要長照情況時，

則請擔任共同監察人的筆者及大女兒，把關並指示受託銀行，將款項給付到符合信託條款的長照機構，並審核相關長照醫療費用支出，作為特殊給付。

同時也經過筆者建議在契約中約定：「未來生病時，如果家人幫自己聲請監護宣告，法院選出的監護人不管是誰，監護人也無權終止信託關係，不能把錢拿回來由監護人自己管理。」

如此一來，信託財產，仍然必須按照信託契約及陳阿姨選任的監察人，也就是筆者及大女兒的指示管理，可以避免監護人監守自盜的風險，真正落實陳阿姨希望把信託財產用在自己身上，照顧自己的目的。

照顧品質的把關，則透過筆者在長照領域的經驗，給予建議並落實在條款中，可以避免未來孩子們意見不合時的爭議。也讓陳阿姨未來可能的主要照顧者（可能就如自己一樣，是最願意付出最孝順的孩子），少了一些困擾！

同時，善用信託財產的獨立性（原則上不得強制執行），幫自己守護一筆老本！

任何有心人士，在信託契約的設計保障下，也不可以趁陳阿姨未來如果生病時，把信託財產拐騙贈與給自己！

以上，就是陳阿姨為自己預備一個安心有保障的未來規劃，給您參考。若您也和陳阿姨一樣，想好好愛自己，幫自己預作準備，歡迎來找筆者聊聊！

參考法條：

信託法第12條 Ｉ對信託財產不得強制執行。但基於信託前存在於該財產之權利、因處理信託事務所生之權利或其他法律另有規定者，不在此限。 ＩＩ違反前項規定者，委託人、受益人或受託人得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴。 ＩＩＩ強制執行法第十八條第二項、第三項之規定，於前項情形，準用之。

本所信託規劃服務內容：

一、把財產留給您想保護，卻又財產管理能力不好的人;把能產生持續金流的財產，持續照顧子孫：遺囑信託規劃。 二、保障自己，需要用錢時，錢能真正用在自己身上：安養信託、保險金信託。

本所可受託辦理以下事項：

1.協助選擇合適之信託銀行（各家銀行有不同專案、各行簽約金、管理費之收取亦有不同，目前本所有和數家公股及民營銀行信託部合作。） 2.協助和銀行信託部共同為您規劃，量身定制之安養信託或遺囑信託條款（本所收取規劃費），另依個案報價。 3.擔任信託監察人。若有需要，另依個案報價。

（本文獲「吳挺絹律師/理財規劃顧問(AFP)」授權轉載，原文刊載於此）





