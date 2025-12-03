母親手稿奇幻呼應舞台！雷光夏感動：愛一直在我身邊

重量級音樂人雷光夏（Summer Lei）。（圖／立方計劃 x 願子工作室提供）





重量級音樂人雷光夏（Summer Lei）將舉辦睽違六年的演唱會《時空的縫隙》親密音樂會，今（3日）舞台亮點大曝光，驚喜透露台北場將打造一座往下延伸的特別舞台，現場還會懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙。巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的一份手稿，內容竟然也寫到了「小船」，讓她深受感動，彷彿這次回到舞台的起心動念，其實早被母親以另一種方式守護著。

雷光夏透露自從TICC專場後便未再舉辦大型演唱會，原本計畫於明年推出結合裝置與藝術的跨界演出，未料今年便被Legacy網羅提前開唱，她也因此邀請原訂於明年合作的裝置藝術家提前加入此次專場，將影像、物件與聲響融入舞台，打造能被「走進」的音樂宇宙。

重量級音樂人雷光夏（Summer Lei）《時空的縫隙》親密音樂會台北場將出現的「往下延伸舞台」與懸吊小船。（圖／立方計劃 x 願子工作室提供）

最受矚目的莫過於台北場將出現的「往下延伸舞台」與懸吊小船，她伴隨船兒娓娓唱出歷年佳作時，就像是越過時間的河口，以音樂引領大家穿越生命的縫隙。曲目上，她將演唱 024年專輯《小故事》作品，並帶來歷年受歌迷深愛的經典歌曲，以全新編制牽動記憶層層展開。

雷光夏談到母親的手稿時，提及近年多花時間照顧父母，也感傷送別雙親。沒想到在整理資料準備演唱會的過程中，她意外看到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著：「⋯⋯綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？⋯⋯也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」

她透露當看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」彷彿母親早已預示、甚至陪她走向這場演出的核心意象。她抬頭望向天空，心裡湧起熟悉的溫暖，也將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」

雷光夏長年以細膩敏感的創作，成為華語樂壇極少數橫跨金曲、金馬、金鐘的三金文青教主，前天剛落幕的金馬講座上，雷光夏為了讓台下專業人士真正受惠，特別提前準備十個深度問題，作為與戴斯培討論的主軸。她分享：「既然是面向業界，就希望大家真的能帶著東西回去。」果然，大師當日以極高專業度回應每一題，從創作思維、配樂邏輯到電影語言，鉅細靡遺、深入淺出，讓全場電影從業者都直呼受益匪淺。講座結束後，她便立刻投入年底專場的籌備，全新階段的雷光夏正式啟動。



