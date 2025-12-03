母親手稿奇幻呼應舞台 雷光夏：愛一直在身邊

記者王丹荷／綜合報導

音樂人雷光夏將舉辦暌違6年的演唱會《時空的縫隙》親密音樂會，今（3）日舞台亮點曝光，官方驚喜透露臺北場將打造1座往下延伸的特別舞台，現場更會懸吊1艘小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙。巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的1份手稿，內容竟然也寫到了「小船」，讓她深受感動，彷彿這次回到舞台的起心動念，其實早早被母親以另一種方式守護著。

雷光夏透露，原本計畫於明年推出結合裝置與藝術的跨界演出，未料今年便被 Legacy 網羅提前開唱。她也因此邀請原訂於明年合作的裝置藝術家提前加入此次專場，將影像、物件與聲響融入舞台，打造能被「走進」的音樂宇宙。臺北場將出現的「往下延伸舞台」與懸吊小船，她將伴隨船兒娓娓唱出歷年佳作時，就像是越過時間的河口，以音樂引領大家穿越生命的縫隙。

談到母親的手稿時，雷光夏提及近年多花時間照顧父母，也感傷送別雙親。沒想到在整理資料準備演唱會的過程中，意外看到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著：「⋯⋯綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？⋯⋯也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」她透露，當看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了。

「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」彷彿母親早已預示、甚至陪她走向這場演出的核心意象。雷光夏抬頭望向天空，心裡湧起熟悉的溫暖，也將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」

雷光夏在1997年以《南國再見，南國》主題曲〈海上花〉入圍金曲獎最佳作詞人；1999 年以《作家身影》獲金鐘獎教育文化節目獎。此後更多次入圍、得獎，包括以《臉頰貼緊月球》奪下金曲獎、以《第36個故事》奪下金馬獎最佳原創歌曲，以及以《返校》片尾曲〈光明之日〉獲得金馬獎肯定，是華語樂壇少數橫跨金曲、金馬、金鐘的3金文青教主，今年她替電影《南方時光》製作配樂，成績備受業界肯定。