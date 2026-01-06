母親指控AI成「用藥夥伴」 19歲大學生沉迷互動後過量死亡

山姆尼爾森（Sam Nelson）生前照片，其母親指控他長期向ChatGPT詢問用藥方式，最終因藥物過量身亡。（圖／翻攝自FB，Leila Turner-Scott）

美國加州一名19歲大學生疑似長期向人工智慧聊天機器人ChatGPT詢問非法藥物劑量與混用方式，最終因藥物過量身亡，其母親指控，AI在過程中逐步成為兒子的「用藥夥伴」，加深成癮風險。

山姆尼爾森（Sam Nelson）生前照片，其母親指控他長期向ChatGPT詢問用藥方式，最終因藥物過量身亡。（圖／翻攝自FB，Leila Turner-Scott、達志／美聯社）

根據SFGate與《每日郵報》綜合報導死者山姆尼爾森（Sam Nelson）18歲起開始使用ChatGPT，原本用於完成學業與日常問題，後來逐漸轉向詢問止痛藥、酒精及處方藥的服用劑量。其母親莉拉特納史考特（Leila Turner-Scott）表示，最初AI多半以制式回應拒絕，但隨著使用頻率增加，兒子學會重新措辭提問，取得具體建議。

報導指出，尼爾森就讀大學心理學系，個性隨和、朋友眾多，卻長期受焦慮與憂鬱困擾。2023年2月的一段對話顯示，他曾詢問在服用高劑量Xanax情況下是否能吸食大麻，AI在提醒風險後，仍於其修改用詞後提供具體建議。2024年12月，他更直接詢問可能致命的酒精與藥物劑量。

尼爾森於2025年5月向母親坦承藥物與酒精成癮問題，家屬隨即安排他入住診所規劃治療，但隔日即在加州聖荷西住家臥室內被發現死亡。事發前數小時，他仍曾與ChatGPT討論夜間用藥。

SFGate披露，尼爾森使用的是ChatGPT於2024年的版本，該版本在健康與高風險對話的內部評測中表現不佳。開發公司OpenAI回應稱，事件令人心碎，並強調系統設計目標在於拒絕有害請求並鼓勵使用者尋求現實協助，新版模型已加強安全護欄。

另據《每日郵報》與NBC報導，另一起案件中，16歲少年亞當雷恩（Adam Raine）亦被家屬指控在2025年與ChatGPT互動期間，獲得與自殺方式相關的回應，最終上吊身亡。其家人已提起訴訟，要求賠償並防止類似事件再度發生，OpenAI則否認相關指控，主張悲劇與系統被不當使用有關。

山姆尼爾森其母親指控他長期向ChatGPT詢問用藥方式，最終因藥物過量身亡。（圖／翻攝自X，@nypost）

