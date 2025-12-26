母親搭車上摩鐵 兒子誤以為遭詐騙報警 意外揭露母親外遇場景

台南地院認為，吳男與有夫之婦於晚間共同前往具高度私密性摩鐵，依社會通念，已非屬一般朋友社交活動範疇，判賠40萬元，可上訴。圖／本報資料照

王姓男子的父母結婚近50年，今年3月間跟在母親後面，看到母親上了輛轎車前往摩鐵，原以為母親遭詐騙而報警，意外揭露母親外遇場景，王父對妻外遇對象吳姓男子提告外，也與妻子離婚，吳男辯2人為找安靜處所聊天才上摩鐵，法官認已逾越一般社會交往的正常往來，判賠40萬元。

王父主張，與妻子於1977、1978年左右結婚，婚後育有一子。未料，吳男仍自2021年起與妻子長期交往，並有大量曖昧、露骨對話內容，更分別於今年1月、3月一同前往摩鐵，侵害其配偶權且情節重大，因而提告請求吳男賠償精神慰撫金51萬元。

吳男表示，2人於1月間未前往該摩鐵，3月間雖與王妻一同前往摩鐵，但2人是為尋求安靜處所聊天而前往，並無任何不當及越矩行為。

他也質疑對方提出LINE對話紀錄及行車紀錄器影像的真實性，且未經其同意而取證，已構成妨害秘密及違法取證，應無證據能力。

王男到庭作證，指去年12月、今年3月跟在母親後面外出，看到母親上了轎車去該間摩鐵，原以為是詐騙，所以3月那次有報警，警察進去查看，出來跟他說母親與吳男有不正當的行為，「我才知道我母親外遇」他說。

法官認為，王男實無為迴護父親而為母親外遇不實陳述，致父母婚姻破裂必要，且他與吳男前無怨仇，並無冒著偽證罪處罰危險，虛構故事來設陷吳男，認其證述應屬可信。且經公路監理車籍資料查證，該車車主為吳男。

法官也指出，吳男與有夫之婦於晚間共同前往具高度私密性摩鐵，依社會通念，已非屬一般朋友社交活動範疇。

而且王男也證述，母親後來向他和父親坦承一切，有給他們看2人的LINE對話紀錄，父親提出的LINE對話紀錄就是當時截圖下來。他並提出其手機，顯示2人LINE對話紀錄，經當庭審視該手機對話紀錄中，吳男使用LINE用戶名稱及頭像，與王父所提2人LINE對話紀錄相符。

