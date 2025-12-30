母親是悲慘小妾 向華強拒絕風流：打死我都不會有老三

向華強和向太結婚後，從未傳過任何緋聞。(取材自微博)

香港影壇大亨向華強近日大談男人好色與成功的關係，更吐露自己變成「寵妻狂魔」的背後原因，竟與母親的悲慘遭遇有關。

港媒報導，向華強拍影片稱，「好色是一個男人的本性，很多成功的男人都是好色的」。他說，很多成功男人身邊女人都多，有瞞著老婆的，也有擺在明面上的。「但是他們永遠無法找到一個好老婆、賢內助，無法獲得真正的幸福。」

他舉例和「向太」陳嵐每天在一起的時間超過20小時，向太在事業上也幫助了他很多，他根本沒時間搞三搞四。他也表示，這些年試圖接近他的女明星不少，很多都想追他，但他有老婆就夠了。

報導指出，向華強的母親是小妾，他對母親的笑聲印象深刻：「她笑聲是苦中帶笑，笑中帶苦。但我跟她講我掙很多錢，我快發達了，她說『哼哼，不會啦。』就是笑聲中帶那種苦，到最後都是悲慘的。」母親一生的遭遇讓他發誓：「打死我都不會有一個老三，找一個女人來做小妾。」

影片最後，他還勸告所有男人結婚以後就不要亂搞了，要好好對待自己的老婆。

