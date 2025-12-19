母親狂咳緊急送醫！鄭秀文「天天跑醫院」心疼哭紅雙眼

鄭秀文為照顧母親頻繁進出醫院。（圖／翻攝自鄭秀文Instagram）





香港天后鄭秀文（Sammi）9月下旬在健身操練時不慎拉傷後腰，劇烈疼共需仰賴輪椅代步；今（19）日她在社群發文，透露近一週的日子都在往返醫院中渡過，她年邁的母親因為上呼吸道感染住院7天治療，第八天終於可以出院，鄭秀文心疼母親哭紅雙眼。

鄭秀文有感而發問自己：「人生中最想成為哪個自己？什麼是最重要？曾經有過的夢想醒了嗎？還是依然擁抱？然而，發現根本不用想，也不必想太多，只需努力完成每一天。」認為無論做什麼事都好，在當中找到意義才是最重要的。

廣告 廣告

鄭秀文盡力照顧生病的母親，奔波醫院照護也下廚煮魚湯：「天氣如此忽冷忽熱，必須特別注意老人家，老媽子咳嗽厲害，原來上呼吸道感染，入院後檢查才知道發炎指數非常高，檢查發現細菌種類其實挺普通，但因身子比較弱、一直有免疫力的病，故此變得相對嚴重。」感激3個姊姊、姊夫們和弟弟對母親悉心的照顧。



【更多東森娛樂報導】

●香港惡火奪百命！鄭秀文「默默做1事」慚愧淚喊：醫治這座城破碎的心

●11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲

●朱孝天批F4歌不好聽 張震嶽喊「脫隊F1」點評：很好聽

