母親生前手稿藏驚人巧合 雷光夏震驚：她好像從沒遠離

雷光夏相隔6年舉辦音樂會。（圖／立方計劃 x 願子工作室提供）

音樂人雷光夏相隔6年將舉辦《時空的縫隙》親密音樂會，今（3日）舞台亮點大曝光，官方驚喜透露台北場將打造一座往下延伸的特別舞台，現場更會懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙。巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的一份手稿，內容竟然也寫到了「小船」，彷彿這次回到舞台的起心動念，其實早早被母親以另一種方式守護著。

談到母親的手稿時，雷光夏表示近年多花時間照顧父母，也感傷送別雙親，沒想到在整理資料準備演唱會的過程中，她意外看到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著：「綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」她透露當看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」

雷光夏被母親留下的手稿感動。（圖／聲音紡織提供）

這次《時空的縫隙》演出將以全新形式呈現，雷光夏表示自從上一場 TICC 專場後便未再舉辦大型演唱會，原本計畫於明年推出結合裝置與藝術的跨界演出，未料今年便被 Legacy 網羅提前開唱，她也因此邀請原訂於明年合作的裝置藝術家提前加入此次專場，將影像、物件與聲響融入舞台，打造能被「走進」的音樂宇宙。

前天剛落幕的金馬講座上，雷光夏為了讓台下專業人士真正受惠，特別提前準備十個深度問題，作為與戴斯培討論的主軸。她分享：「既然是面向業界，就希望大家真的能帶著東西回去。」果然大師當日以極高專業度回應每一題，從創作思維、配樂邏輯到電影語言，鉅細靡遺、深入淺出，讓全場電影從業者都直呼受益匪淺。

