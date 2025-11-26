母親疑被抓走好緊張 警調閱影像虛驚一場

圖說：基隆市第二分局八斗子分駐所警員温效賢、黃映儒。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於11月25日接獲報案，有一名女子的母親疑似遭人擄走。

警員温效賢、黃映儒獲報後不敢大意，立即趕往現場，卻未見報案人，超商店員見警到來遂向警方表示一名女子著急的跑進店內，表示其母遭人擄走，急需救援，店員見狀協助報案，惟警方到場時，報案之女子已不見蹤影，警方隨即過濾報案女子身分，並同步調閱社區內之監視器，卻未見疑似擄人之情事發生。

後續警方順利聯絡上報案女子母親鄭姓婦人，鄭女告知警方因為女兒江姓女子近日心緒不佳，精神狀況恍惚，且又聯繫不上，擔憂女兒在外遊蕩發生危害，故警方於社區內查找，後於社區地下停車場內發現江女，並護送返家。

第二分局呼籲，如身邊有親友心緒不佳或精神狀況不甚良好，應多加留意，必要時得強制就醫，避免發生危害。