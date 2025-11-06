母親病逝前交代「不要打擾鄰居」 姊妹倆伴屍生活19天險餓死

（示意圖／Pixabay）

印尼中爪哇省肯達爾縣（Kendal）近期傳出一起震驚社會的憾事，一對姊妹遵從母親臨終前的叮囑「不要打擾鄰居」，兩人在母親離世後長達19天未對外求助，僅靠喝水維生。姊妹倆被鄰居發現時，生命徵象極度微弱，幾近昏迷狀態險喪命。

根據外媒《TRIBUN Palu》和《Dân Trí》報導，來自中爪哇省肯達爾縣的2名女子、分別是23歲普特莉（Putri Setya Gita Pratiwi）與19歲印坦（Intan Ayu Sulistyowati），她們與51歲母親瑟蒂雅寧西（Setyaningsih）生活在博賈區（Boja）的一處民宅。但瑟蒂雅寧西自今年10月病重後臥床，於10月13日辭世；她臨終前，特別叮嚀兩名女兒「不要打擾鄰居」，姊妹倆將此話銘記在心。

在母親過世後，普特莉與印坦未向任何人報告，也沒有開門外出或購買食物，兩人把家裡的東西吃完後，只靠井水維持生命。但時間一天天過去，瑟蒂雅寧西屍體腐爛後，屋內氣味漸重；周遭鄰居於10月31日晚間聞到惡臭味，還注意到她們家的門窗邊聚集許多蒼蠅，懷疑屋內發生異狀。

直到11月1日多名鄰居決定破門而入，才發現瑟蒂雅寧西死在屋內，且遺體已明顯腐敗，而她的兩名女兒因長期飢餓、脫水幾乎昏迷在一旁。鄰居立刻報警並叫救護車，把姊妹倆送往穆罕默迪亞博賈醫院（Muhammadiyah Boja Hospital）急救。

院方指出，姊妹倆入院時體力嚴重耗竭、脫水情況危急，但血糖尚穩定。經輸液與照護後，體能逐漸恢復，惟心理狀況仍不穩定，時而語無倫次。醫師表示，將轉介她們至具備精神科的醫院進一步治療。

當地村長瓦斯托尼（Wastoni）透露，她們一家原本生活穩定，直到其父在2017年於加里曼丹棕櫚園工作時去世，母女3人靠撫卹金返鄉生活。瑟蒂雅寧西曾積極參與社區活動，但喪夫後逐漸與外界疏離，兩名女兒也未就業。

