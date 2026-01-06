母親確診肺癌...2女兒篩檢竟也中鏢 醫：家族史超關鍵！

一名約80多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中兩位50多歲的女兒及早發現肺癌接受手術治療，三人皆在無明顯症狀的情況下被發現病灶，治療過程以微創胸腔鏡手術為主，術後恢復良好，僅需規律回診追蹤，未影響原有生活功能。醫師指出，這類案例凸顯「家族史」在肺癌風險評估中的重要性，即使本人不抽菸、生活型態看似健康，只要直系親屬曾罹患肺癌，就應提高警覺，與醫師討論是否適合接受篩檢。

陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。（圖／恩主公醫院）

肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。根據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024 年共有 10,495 人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡人數逐年攀升，凸顯肺癌防治是國人重要的健康議題。

恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。

目前政府補助LDCT篩檢對象包含：具肺癌家族史者（男性 50–74 歲、女性 45–74 歲，且其父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌），以及重度吸菸者（50–74 歲、吸菸史達 30 包-年以上且戒菸未滿 15 年者）兩類高風險族群，可依規定接受 2 年 1 次 LDCT 檢查。符合補助資格之民眾，應把握機會進行篩檢。

隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶。（圖／資料照）

陳醫師分享臨床經驗：若能在早期發現肺癌，手術治療通常較可保留更多正常肺組織，多採胸腔鏡微創手術進行切除，亦可採用達文西機械手臂微創手術執行，可減小手術傷口大小，恢復期更短，多數患者術後住院約2至3天即可返家休息，對生活影響相對有限。相較於晚期才診斷，早期篩檢、治療與規律回診追蹤，有助於提升整體治療成效與生活品質的重要因素。

針對民眾擔心 LDCT 可能出現偽陽性問題，陳右儒醫師說明，影像檢查可搭配 AI 協助標示可疑訊號、降低遺漏風險，但被標示不等於就是癌症，最終仍需由放射科與臨床醫師綜合判讀，並依結節型態決定追蹤、進一步影像檢查，或採取定位切片等方式取得組織，並由病理科診斷確認是否為癌症

陳右儒醫師強調，並非所有發現的肺結節都需要立刻手術，有些病灶可透過定期影像追蹤觀察；關鍵在於「與可信任的專科醫師持續討論」，共同做出最合適的醫療決策。

