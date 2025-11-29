母親窮苦過一生！女兒整理遺物翻到神祕信封 一看內容瞬間跪地淚崩

財經中心／王文承報導

一名女子整理亡母遺物時，就意外發現母親隱藏一輩子的驚人祕密，一個餘額高達5132萬日圓的帳戶。（圖／翻攝自Pixabay）

許多父母一生省吃儉用，只為把最好的一切留給孩子。等到子女長大回望，才會明白父母所謂的「窮」，其實只是把錢省下來，默默替孩子扛起未來的壓力。日本一名女子亞美（化名）近日在整理亡母遺物時，就意外發現母親隱藏一輩子的驚人祕密，一個餘額高達5132萬日圓（約新台幣1026萬元）的帳戶，讓她震驚得說不出話。

母窮苦過一生 女兒發現信封看完內容淚崩



根據《THE GOLD ONLINE》報導，48歲的亞美住在東京郊區。母親富美（化名）因年輕時離婚，獨力撫養她長大，一生靠每月僅10萬日圓（約新台幣2萬元）的國民年金勉強度日。亞美坦言，她與母親關係疏遠，「一年只聯絡一次，互寄新年賀卡」。每次看到母親的住處堆滿破舊家具、老電器與成堆的舊雜誌，她都以為母親生活困苦，甚至有些異常。

廣告 廣告

富美過世後，亞美著手整理遺物，卻沒想到工程比想像中巨大，「廚房的門都打不開，東西多到嚇人。」清理一個破舊櫥櫃時，一個落滿灰塵的信封掉落，她撿起來打開，赫然發現裡面放著數本老舊存摺。而當她翻到最新的一本時，整個人瞬間愣住。

「餘額是5132萬日圓。我一開始完全搞不懂這代表什麼，只能本能地坐在地上發呆。」她回憶說。

亞美原以為母親窮到不敢開暖氣、多年穿同一套衣服，只靠打零工過日子。但事實上，富美從年輕時開始就一點一滴存錢，並分散到多個定存帳戶裡，默默累積出這筆巨額資產。

她不曾向任何人提起，也從未將錢花在自己身上。

亞美震撼又心痛，從未想過母親會為自己存下這麼大的一筆錢。更幸運的是，富美雖未留下遺囑，但所有帳戶資料、印章與存摺都保存完整，使亞美得以順利完成繼承手續。

這筆驚人的「母愛存款」，成為亞美人生中最震撼的禮物，也讓她重新理解母親默默付出的一生。

更多三立新聞網報導

國民爸爸說再見了！黃仁勳開心分享按摩體驗 親曝「這時間」旋風來台

性福來得太快？她帶閨密回家想給男友「雙飛驚喜」 結局超展開

Ctrl+C、Ctrl+V？這1鬧區妹子冬季「三件套」曝 眾人認證：像公發制服

勞動部爆霸凌孕婦案！洪申翰證實：已做出相關處置

