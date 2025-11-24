即時中心／温芸萱報導

新北市蘇姓前櫃姐去（2024）年母親節帶6歲與9歲子女入住中和汽車旅館，隔日吸毒、飲酒後，以枕頭悶死兩名年幼兒女，檢方依成年人故意對兒童殺人罪提起公訴。一審國民法官判處無期徒刑、褫奪公權終身，二審高院維持原判，而最高法院今（24）日駁回上訴維持原判，全案定讞。

新北市去年發生一起令人震驚的母親殺子女悲劇。蘇姓前櫃姐去年母親節期間，帶著年僅6歲與9歲的一對子女入住汽車旅館，卻在吸毒、飲酒後，涉嫌以枕頭悶死兩名孩子。一審時國民法官參與審理，判處蘇女無期徒刑、褫奪公權終身，二審維持原判。全案再上訴，今日最高法院駁回上訴，全案定讞。

廣告 廣告

案發於去年5月12日母親節深夜，蘇女帶著兒女入住汽車旅館，隔日續住。13日深夜，她甚至拍下孩子熟睡的照片，並將照片設定為臉書封面，還配文「成為保護你們的天」，未料隔日14日上午，她在吸食K他命並飲酒後，先後用枕頭悶死9歲女兒與6歲兒子。

蘇女作案後獨自留在房內精神恍惚，直到徐姓閨蜜前來探視，才發現這起駭人聽聞的慘劇。徐女作證指出，事發前一天，她曾帶零食探望蘇女母子，兩名孩子仍開心玩耍，但蘇女情緒不穩，讓她當時就感到不放心，沒想到隔日竟釀成悲劇。

檢方依「成年人故意對兒童殺人」罪嫌提起公訴。一審新北地院國民法官審理後認定，蘇女雖極力強調疼愛與照顧子女，但手段兇殘，判處無期徒刑、褫奪公權終身。二審高等法院亦維持原判，最高法院雞日駁回上訴後，全案定讞，結束這起令人痛心的母親殺子悲劇。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／母親節悶死兒女！最高法院今維持原判「無期徒刑」 全案定讞

更多民視新聞報導

央廣工程師「駭官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了

「天琴」颱風有望生成！氣象專家曝推測路徑

民調揭「64%民眾願赴戰場保家衛國」！苗博雅喊：台灣人士氣高昂

