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母親節比薩大戰開打！必勝客愛心比薩、達美樂帝王蟹火山比薩，爆量海鮮太幸福！
母親節比薩大戰開打！必勝客愛心比薩、達美樂帝王蟹火山比薩，爆量海鮮太幸福！
即將迎接母親節，必勝客、達美樂兩大比薩品牌火力全開，把海鮮、甜點、儀式感一次堆滿，從五星聯名到帝王級食材，全都端上桌。
首先介紹的是必勝客，這次直接找來漢來飯店旗下人氣海鮮Buffet品牌「漢來海港」聯手，把飯店等級海味搬進比薩，主打新品「明太子生蠔干貝比薩」，可以說是把海鮮控最愛一次集合：肥美生蠔、炙燒干貝、鳳尾大蝦全鋪滿，再淋上濃郁明太子醬，每一口都在比誰更鮮。
另外一款「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」不是單純加起司，而是把蛤蜊濃湯直接做進餅皮裡，搭配巧達、帕瑪森、帕達諾與康門貝爾四種起司融合的濃郁口感，一咬下去直接流出滿滿海味與奶香，完全是罪惡系升級版本。
如果覺得還不夠浮誇，那限量款「巨魷海鮮宴愛心比薩」絕對直接封頂。整隻魷魚鋪上去，加上鮑魚、大蝦、干貝，視覺先贏一半，再用愛心造型餅皮把「母親節儀式感」拉滿。重點是每店限量，想吃還真的要搶。
甜點部分，必勝客也不手軟，直接找來吳寶春麥方店聯名推出「荔枝玫瑰巴斯克」。把荔枝的甜、玫瑰的香，融進濃郁乳酪裡，口感清爽又細膩，完全是「媽媽會喜歡」的那種優雅型甜點。4月14日起至4月30日前購買兩款指定套餐並完成取餐，套餐還直接送小顆版本，等於一整套從鹹到甜都幫你配好。
另一邊，達美樂去年創下秒殺紀錄的「愛心火山」系列，今年直接升級回歸。其中最狂的是「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，帝王蟹＋滿滿鮑魚直接堆上去，完全是把高級海鮮餐廳濃縮成一顆比薩，每一口都是厚實海味，沒有在客氣。「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」則主打濃郁派，龍蝦沙拉搭配干貝，再沾上火山起司醬，走的是「一口就上癮」路線。
達美樂這次也把節慶氛圍做到極致，從專屬母親節包裝、愛心造型，到附贈披薩刀，每一個細節都在強調「今天就是要讓媽媽開心」。再加上不同人數的套餐設計，不管是小家庭還是多人聚餐，都能輕鬆搞定。
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