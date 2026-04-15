母親節返鄉注意！台鐵加開列車「這天」開放訂票

香港影視巨頭向華強與妻子陳嵐（向太）結婚逾40年，始終是演藝圈著名的模範夫妻。然而，向華強近日在訪談中大方揭露，夫妻倆其實已經「分房睡」長達10多年。面對外界對分房恐導致感情生變的質疑，他直言不諱：「那是因為你還不夠老！」並分享了這套獨特且自在的熟齡婚姻相處哲學。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 38 則留言