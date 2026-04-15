白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
母親節返鄉注意！台鐵加開列車「這天」開放訂票
母親節將於5月10日登場，因應旅運需求，台鐵公司5月8日至10日全線加開列車合計14列次，4月17日凌晨0時起開放訂票。
台鐵表示，此次加開列車包含跨線自強號列車8列次、西部幹線自強號列車4列次、東部幹線自強號列車2列次。
台鐵指出，此次加開班次自4月17日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
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台鐵母親節疏運加開14列次 4/17開放訂票
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