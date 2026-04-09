母親節送愛偏鄉 喜憨兒基金會一份蛋糕 串起兩個家庭的溫暖

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【記者 王雯玲／高雄 報導】母親節將至，一份蛋糕，不只是節日的甜點，也成為連結兩個家庭的橋梁。喜憨兒基金會今年以「成長練習曲」為主題，啟動母親節送愛行動，預計服務34,482位偏鄉學童，將蛋糕送往全台六縣市偏鄉學校，讓偏鄉學童在節日前夕，能與家人共享一份難得的溫暖心意。

▲今年母親節，憨兒親手完成的蛋糕，將送往宜蘭、桃園、苗栗、臺中、屏東及臺東等地偏鄉學校。

這些蛋糕，來自庇護工場憨兒的雙手。從備料、烘焙到裝飾，每一道工序，都是日常職業訓練的延伸。對多數憨兒而言，學習一項技能往往需要長時間反覆練習，從生疏到熟練，是一段需要耐心與支持的歷程。喜憨兒基金會長期輔導庇護員工取得153張丙級專業證照，對許多憨兒而言，平均需花費2至3年準備，才能換來一張在職場站穩腳步的證明。

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▲您的認捐，使得偏鄉學童在節日前夕，能與家人共享一份難得的溫暖心意。

在喜憨兒基金會接受服務長達16年的小萱，便是其中一例。她從最初的西餐訓練，逐步跨足烘焙領域，在一次次實作中累積經驗，如今已能穩定完成各項製作流程。對她而言，做蛋糕不只是工作，更是一種讓自己被需要、也能付出的方式。

今年母親節，小萱與其他憨兒親手完成的蛋糕，將不進入一般銷售通路，而是送往宜蘭、桃園、苗栗、臺中、屏東及臺東等地偏鄉學校。依教育部偏遠地區學校分級認定，這些地區多位於交通不便、資源相對不足之處，孩子平日能接觸到的節慶資源有限。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，透過這項行動，期待讓偏鄉學童在母親節時，也能與家人共享一份蛋糕，留下屬於節日的記憶；同時，對參與製作的憨兒而言，則是在長期學習與訓練之後，將自身能力轉化為實際付出的機會。從庇護工場到偏鄉家庭，這份心意跨越距離，在母親節前夕，傳遞支持與陪伴的意義。

喜憨兒基金會指出，此次預計服務34,482位偏鄉學童，期盼透過社會各界的參與，讓更多孩子在節日中感受到被記得與被關心，也讓憨兒在穩定就業之外，能有機會將所學回饋社會，形成人與人之間正向循環的支持網絡。即日起捐款499元，即可支持一顆由庇護工場憨兒親手製作的母親節蛋糕送往偏鄉；捐款支持3位偏鄉學童、共1,497元，即贈喜憨兒小作所出品「喜穀豐藏米禮盒」乙份。募集期間至4月24日止。https://neti.cc/6243XbW （圖／記者王雯玲翻攝）