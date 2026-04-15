母親節預備！LADY KELLY推康乃馨造型「少糖蛋糕」，酸甜草莓覆盆子免運送到家

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母親節訂好蛋糕了嗎？如果擔心長輩怕甜，甜點品牌LADY KELLY今年推出的限定新品「粉漾朵朵」或許是正解。這款蛋糕不僅將外型打造成粉嫩盛開的康乃馨，更主打「少糖配方」，以草莓與覆盆子的自然果香取代厚重甜味，加上貼心的全台免費宅配服務，成為今年母親節兼具顏值與健康的送禮亮點。

（圖／LADY KELLY）

（圖／LADY KELLY）

視覺系「花瓣」設計，儀式感滿分

「粉漾朵朵」最吸睛的地方在於宛如藝術品的粉色花語造型，開盒瞬間就能感受到濃厚節慶氛圍：

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層次堆疊： 由覆盆子甘納許、柔滑香草慕斯與鬆軟蛋糕體交織而成，中心夾入草莓覆盆子庫利。

豐富口感： 底部鋪設酥脆餅乾底，搭配高雅金箔點綴，視覺與味覺同時滿足。

少糖配方，清爽酸甜不膩口

針對現代人對健康的要求，品牌在配方上做了不少調整，確保長輩吃得開心也無負擔：

進口果泥： 選用歐洲進口覆盆莓果泥，保留果實原始的微酸韻味，整體風味清新明亮。

輕盈質地： 採用牧場直送安心蛋製作蛋糕體，並以輕奶油打造入口即化的口感，細膩程度更勝以往。

（圖／LADY KELLY）

（圖／LADY KELLY）

一鍵預購，單顆即享免費宅配

考慮到母親節補貨或送禮的便利性，品牌祭出便利方案：

優惠資訊： 官網限量預購優惠價1,680元。

宅配免運： 單顆蛋糕即享有免費宅配服務，免去親自提領、怕蛋糕撞壞的困擾。

出貨區間： 4/24至5/10開放出貨，數量有限售完為止（4/26前預購另送限量插牌）。

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