母親被綁架5天杳無音訊 美國名主播顫抖請求「讓我們知道她還活著」

美國國家廣播公司主播賈斯禮的母親南西1月31日在家中遭綁架，賈斯禮（中）與2名手足2月4日錄製影片向綁匪喊話，懇求對方能聯絡。路透社



美國知名晨間新聞主播賈斯禮（Savannah Guthrie）的母親，驚傳1月31日在家中遭綁架。賈斯禮4日與手足一同在影片中現身，聲音顫抖地向綁匪懇求「讓我們知道她毫無疑問的還活著」，並強調願意與對方談談。

賈斯禮是國家廣播公司（NBC）知名晨間新聞節目《今天》（Today）共同主播，她的84歲母親南西（Nancy Guthrie）遭綁架的消息3日遭八卦媒體走漏。

據初步調查，南西在上月31日晚間於亞利桑那州土桑市的住家中遭綁架。當地一間地方電視台證實2日收到一封勒贖信，但與當局同意暫不披露。

賈斯禮4日在Instagram發布對綁匪喊話的影片，她說：「我們需要毫無疑問地確認她還活著，且確實在你們手中。我們希望收到你們的消息，並已準備好傾聽。請聯繫我們。」她的兩名手足也出現在影片中。

南西的住家已拉起封鎖線，4日出現長達2小時的警方行動，大批調查人員在現場進出。

54歲的賈斯禮表示，家人雖然聽聞媒體報導有關勒贖信的消息，但考量到電子影像極易被操縱或偽造，他們正謹慎應對。

南西最後一次被目擊是1月31日，當天親戚和她一同吃飯後開車送她回家；隔天南西沒有去教會，家人立刻報案失蹤。

名主播母親被綁架的消息驚動聯邦政府，美國總統川普表示已與賈斯禮通過電話，將動用一切資源，讓南西平安回家。

川普4日晚間在自家社群平台Truth Social發文說：「我已與賈斯禮通話，並告訴她，我已指示所有聯邦執法部門，立即全力配合家屬和地方執法部門的工作。我們正在調動一切資源，確保她的母親能安全回家。全國人民都在為她和她的家人祈禱。願上帝保守南西！川普總統。」

聯邦調查局（FBI）正投入偵辦此案，局長巴特爾將前往亞利桑那坐鎮指揮。

皮瑪郡警長納諾斯（Chris Nanos）表示，南西行動不便，無法在無人協助的情況下離開家，調查人員正將她的失蹤視為綁架案處理。

令外界擔憂南西安危的因素之一，是因為她需要每天服藥。

從2012年開始坐上《今天》主播台的賈斯禮，在影片中首先感謝支持者的祈禱。

她說：「我們感受到了，我們持續相信她同樣也感受到。我們的媽媽是一位善良、虔誠、忠誠、充滿熾熱愛心的善良光明的女性。她有趣、活潑且聰明。她的孫子們都非常崇拜她，總是圍著她並給她滿滿的親吻。她喜愛樂趣與冒險，她是一位摯友，她充滿善意與學識。只要跟她聊聊天，你們就會發現這一點。」

她在長達四分鐘的影片中說道：「她的健康、她的心臟都很脆弱。她生活在持續的病痛中。她現在沒有藥物，她需要藥物才能生存，需要藥物才不會受苦。」

納諾斯表示，調查人員已得知關於媒體收到疑似勒贖信的報導，但他並未說明當局是否嚴肅看待這些訊息。亞利桑納當局預定5日舉行記者會，目前調查人員尚未鎖定任何嫌疑人。

