母親贈房產 女兒為逃稅製造假買賣契約被判刑

〔記者李立法／屏東報導〕張姓婦人要把名下房產贈與婁姓女兒，婁女發現「贈與」所需繳納的土地增值稅高於「買賣」，為了逃稅，竟瞞著母親製造不實的房地買賣契約，損害地政及稅捐稽徵機關管理不動產與課徵稅收的正確性，經遭人告發後，婁女被以詐術逃漏稅捐罪，判處3個月徒刑，併科罰金1萬元，還要追繳1萬7千多元的稅金差額，可上訴。

婁女為了要少繳稅金，2年多前未經母親同意，持母親印鑑章，偽造她與母親間以50萬7900元價金買賣母親名下房屋、以87萬1880元價金買賣母親名下土地不實的「土地建築改良物所有權買賣移轉契約書」，讓地政機關陷於錯誤，以不實的買賣方式將該筆房產登記到婁女名下，結果事後遭人告發，婁女因而吃上官司。

屏東地院指出，該筆房產以「贈與」原因辦理移轉登記，應繳土地增值稅金額3萬4700元，婁女以不實的「買賣」原因移轉登記，只繳了1萬7349元土地增值稅，逃稅1萬7351元，婁女犯納稅義務人以詐術逃漏稅捐罪，處有期徒刑3個月，併科罰金1萬元，可易科罰金及易服勞役，另追繳犯罪所得1萬7351元。

