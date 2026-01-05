母親走失兒急報案 警10分鐘尋獲助返家

近日接連處理迷失長者及迷失幼童服務案件，展現警方維護民眾安全與為民服務的作為。(圖:新北市警察局海山分局提供)

▲近日接連處理迷失長者及迷失幼童服務案件，展現警方維護民眾安全與為民服務的作為。(圖:新北市警察局海山分局提供)

新北市警察局海山分局五日表示，近日接連處理迷失長者及迷失幼童服務案件，員警獲報後即時應處，均順利協助平安返家，展現警方維護民眾安全與為民服務的作為。

日前晚間六時四十六分，海山所接獲通報，稱板橋區漢生東路有名迷失長者。警員林容世、蘇上瑋到場後，發現一名騎乘自行車的老婦人，疑似患有失智症狀，經耐心詢問並比對身分，確認為李姓婦人，已由文聖所於同日晚間六時三十九分通報為失蹤人口，經聯繫其兒子至所將李女帶回，深獲民眾感激。

廣告 廣告

此外，於四日下午四時許，江翠所接獲民眾報案，稱板橋區石雕公園內有一名年約二歲的男童疑似與家屬走失。警員林峰勝、陳玉庭到場後先行將男童帶返回派出所照顧，並同步於公園周邊查訪，隨後確認一名神情焦急的陳姓老翁為男童家屬，協助男童平安返家。

分局長林國民表示，警方將持續強化第一線即時應處作為，確保迷失長者及孩童能獲得即時協助，也提醒民眾，外出時應多加留意同行家人動向，避免發生走失情形。