母親走失家屬徹夜心急 三重警迅速查證協助平安返家

【警政時報 李健興／新北報導】新北市厚德派出所員警丁心喬、周恩宇2員於日前18至20時擔服巡邏勤務期間，接獲勤務中心通報，指出在大智街一帶有一名年長婦人獨自徘徊多時，疑似迷失方向。兩員警立即趕赴現場，並主動上前關切。

員警到場後，發現該名婦人神情略顯焦急與不安，對於自身年籍資料及住處均無法清楚回答，研判其可能罹患失智症狀。經進一步觀察，員警發現婦人衣著特徵與稍早家屬報案時描述母親失蹤時所穿著的衣物高度一致，遂迅速聯繫報案家屬確認身分。

其家人接獲通知後，難掩激動之情，原來家屬自發現母親失蹤後，正焦急地翻查監視器畫面、四處奔走尋找人影，心急如焚。當員警將婦人平安護送返家時，家屬見到久尋不著的母親終於站在眼前，情緒一時激動落下淚水，並連聲向警方道謝，感謝員警的細心、耐心與高效率作為，讓一家人重獲安心。

三重分局表示，協尋迷失民眾是警方日常工作的一部分，但每一次成功協助民眾返家，都讓員警感到使命與成就。也提醒民眾，如家中長者有失智情形，可替其配戴防走失手鍊或隨身標示聯絡資訊，以利第一時間協助返家。

