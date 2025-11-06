母親辭世仍支持妻子！郭台銘要曾馨瑩本週六照常辦「永齡銘馨盃」

郭台銘（圖左）攜母初永真（圖中）與太太曾馨瑩（圖右）在總統連署造勢活動現身。（圖／鏡週刊）

郭台銘母親初永真今日早上過世，郭台銘悲痛萬分，但根據媒體報導，郭台銘仍要太太曾馨瑩好好準備將在本周日登場的「永齡銘馨盃」舞蹈比賽，沒有因為郭媽媽去世而改期。

曾馨瑩在嫁給郭台銘之前，就是有名的舞蹈老師，婚後連生三胎、還要陪伴婆婆初永真，但郭台銘説「在婚姻裡，馨瑩保有自主與獨立，維持自己舞蹈的興趣」，尤其舞蹈對他有重大的意義，就是因為當年鴻海尾牙，郭台銘為了與林志玲一舞，請了曾馨瑩教舞，「因為舞蹈，我與馨瑩相識、相知、相戀到相守」，郭台銘說。

也因此，郭台銘回憶，當曾馨瑩在2024年巴黎奧運看到霹靂舞列入正式比賽項目，熱愛舞蹈的她，希望幫助台灣年輕人有機會用街舞到世界的舞台上發光發熱，因而獲得他的全力支持，舉辦永齡銘馨盃。

今年已經是永齡銘馨盃第三年舉辦，總獎金高達288萬元，預計11月8日、也就是這個禮拜六舉行決賽，曾馨瑩身為永齡銘馨盃的主辦人，投入的時間與心力甚多，然而郭媽媽卻不幸在決賽登場前過世。郭台銘雖然悲痛，也深知永齡銘馨盃對曾馨瑩的重要性，根據媒體報導，郭台銘已經要曾馨瑩繼續準備賽事。



