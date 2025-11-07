母親面前砍死姊！爭家產揮刀 回過神懊悔

三重男為了千萬信託，拿刀殺害姊姊，低頭懊悔遭到移送。（圖／TVBS）

新北市三重發生一起駭人聽聞的凶殺案，一名60歲陳姓男子因爭奪千萬元信託財產，在母親面前殺害親姊姊並砍傷妹妹。嫌犯得知母親與姊妹到銀行設立信託卻未將自己列為受益人，憤而持刀攻擊，導致姊姊死亡，妹妹腿部受傷，連試圖阻止的妻子也被劃傷。事發後，嫌犯於7日早上被警方押送至地檢署時，臉上流露出懊悔之情，但為時已晚。

這起家庭悲劇發生在新北市三重三和路上，當陳姓嫌犯從年邁母親口中得知姊妹帶著母親到銀行設定千萬信託，但受益人名單中沒有自己時，他立刻衝到隔壁姊妹家理論。在憤怒之下，他回到自己家中拿刀，隨後砍死姊姊，又往妹妹腿部砍去。整個過程中，嫌犯的妻子一直試圖阻止，而年邁的母親則親眼目睹這一切血腥場景。最後，妹妹逃往一樓會議室求救，才得以保住性命。

附近住戶表示，這是一個普通的家庭，難以想像會發生如此慘劇。一位鄰居感嘆，實在無法理解為何會為了財產而殺害親人，事件發生後甚至讓他徹夜難眠。另一位住戶透露，被害的姊姊是從美國回來，她曾在美國留學並嫁給一位大陸籍男子，長期居住在國外。此次回台似乎就是為了處理家產事宜。

據鄰居描述，陳姓嫌犯平常並不住在案發的社區內，而是居住在附近的老舊公寓。不過，他和妻子經常回到母親住處照顧她。嫌犯沒有工作，但熱愛繪畫，過去曾教導小朋友畫畫，在住戶眼中是個「孝子」和好鄰居，如今卻因財產糾紛犯下滔天大罪。

這起悲劇對年邁的母親造成極大打擊，眼見自己的子女為了財產相互殘殺，手心手背都是肉的她，如何能夠接受這樣的結局。案發後，兩輛救護車停在大樓門口，而雙手被上銬的陳姓嫌犯則被押上警車，身上仍殘留著大片血跡，低頭不語，表情充滿懊悔。

