母親20年來每2小時起床一次，為女兒測血糖...如何克服第1型糖尿病患長期照護的挑戰？
第1型糖友每日需進行多次血糖監測與胰島素施打，照護負擔長期落在家庭肩上。（圖片來源／freepik）
11月14日是世界糖尿病日，今年國際糖尿病聯盟（IDF）世界糖尿病日（World Diabetes Day, WDD）以「糖尿病與職場健康福祉（Diabetes and Well-Being at Work）」為主題，首次將視角從醫療場域延伸至工作環境，凸顯糖尿病已是跨越醫療、教育與勞動政策的全齡議題。
台灣醫界也同步響應，聚焦長期被忽視的第1型糖尿病（T1D）病友照護挑戰，並宣布將於2026年更新T1D臨床照護指引，期望與國際分級照護架構接軌，補足各年齡層與各場域仍存在的照護缺口。
究竟第1型糖尿病患，在長期照護上有哪些挑戰？又該如何應對克服呢？
家庭與經濟壓力交織，第1型糖尿病耗材自費成沉重負擔
第1型糖尿病（T1D）多於兒童與青少年時期發病，目前全台約有1.2萬名患者，其中6成是18歲以下的孩子。
根據統計，T1D患者發病高峰落在10至14歲，初診時有約7成已併發酮酸中毒，3成以上曾出現嚴重低血糖。由於T1D無法痊癒，患者需終生依賴胰島素注射與頻密的血糖監測，一旦控制不佳，平均壽命恐縮短10至16年。
然而，照護所需的醫材在健保制度下仍屬「部分補助」或「未納入給付」階段。以連續血糖監測系統（CGM）為例，僅部分病童可申請補助，且補助頻率有限，多數家庭每月仍需自費4,000元以上；而能大幅改善血糖穩定度的胰島素幫浦尚未納入給付，單機便高達20萬元，每月耗材費另需5,000至8,000元。對許多家庭而言，孩子日常生命管理的每一步，都伴隨著不小的經濟壓力。
台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖指出，「第1型糖尿病是自體免疫疾病，不是飲食或生活習慣造成。患者一年平均要監測血糖1,460至3,650次，胰島素注射約1,460次，幾乎每天都在與血糖拔河。」
她補充，T1D患者的憂鬱比例較一般族群高，青少年出現情緒問題的機率更是一般青少年的3倍，「醫療只是其中一環，更重要的是如何讓孩子與家長在家庭、校園與社會都能被理解和接住。」
從夜夜驚醒到重拾自由，年輕患者勇敢重建生活
年輕病友陳小姐分享與T1D同行20年的生命故事。
她2歲確診後，母親曾經為了監測血糖而「每2小時起床一次」，無數夜晚母女倆都在驚醒與焦慮中度過。她坦言自己曾對疾病深感無力，也曾質疑「為什麼是我？」
直到嘗試CGM與胰島素幫浦，生活慢慢出現轉機。雖然起初抗拒科技、擔心昂貴費用，但當血糖曲線逐漸平穩、全家人都能睡得更安心，她開始感受到「自由」。
如今陳小姐以自身經驗鼓勵同路人，「疾病很重，但愛能使人更強大。被支持與被理解，是重建人生的開始。」
另一名患者偉偉，3歲確診T1D後，家人與醫療團隊艱辛地陪著他學習自我管理。但挑戰並不侷限在醫院。偉偉入小學前，曾遭學校以「照顧難度高」為由婉拒入學，讓家長倍感挫折。所幸在醫療團隊、教育單位與地方資源的協助下，他終於進入友善校園。
如今偉偉升上三年級，不僅能自主測血糖、施打胰島素，還勇敢向同學分享糖尿病知識，從弱勢角色轉變為倡議者。
偉偉媽媽表示，「第1型糖尿病不是禁錮孩子，而是一種需要陪伴的生命方式。若有制度與教育的支持，孩子也能像其他人一樣追夢。」
醫界呼籲台灣加速接軌國際，完善CGM與胰島素幫浦補助，打造從家庭到職場的友善環境。（圖片來源／freepik）
2026指引接軌國際：從早期偵測、疾病分級到科技納入，打造完整照護藍圖
國際最新趨勢正快速改變T1D照護。美國糖尿病學會（ADA）2025《糖尿病醫療照護標準》提出第1型糖尿病「可被早期發現」，並依疾病分期（Stage 1-3）進行分層管理，藉此爭取「發病前介入」的黃金時機。
中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛指出，若要與國際接軌，台灣必須從制度面重新檢視投資。他提到，除了胰島素供應穩定性，檢驗試劑長期短缺也影響臨床診斷與追蹤，「韌性醫療不只有藥物量能，也包括檢驗資源的可近性。」
在治療端，CGM與胰島素幫浦已被證實能降低低血糖、減少住院並提升生活品質，許多國家已將其納入健保或補助體系。楊偉勛以台灣與加拿大比較指出，「台灣GDP約為加拿大7成，但加拿大早已全面補助CGM與幫浦。這並非能力問題，而是施政優先順序的選擇。」
他強調，學會將於2026年更新T1D臨床照護指引，提出更完整的疾病分級、分級照護架構與本土研究方向，「T1D雖是小眾，但在醫療意義上是『皇冠上最重要的一顆珠寶』，照護水準代表一個國家的醫療品質。」
台灣正站在T1D照護改革的重要轉折點。當家庭、校園、醫療與職場都能成為支持者而非障礙時，這群孩子與成人病友才能真正穩健前行。
更多信傳媒報導
創新廟宇文化 古老祭儀的當代演繹
2025思辨之夜高雄中山大學登場 以「海洋」為題 探索島嶼如何啟發世界
明明想溝通，卻又想翻桌：完美解決衝突的七項修煉
其他人也在看
長途司機久坐 肺栓塞險丟命
記者林怡孜∕台南報導 一名53歲貨車司機因長期駕駛長途車、久坐少動，突…中華日報 ・ 3 小時前
得過糖尿病後 心臟衰竭風險仍高五成
糖尿病患者能把血糖控制穩定，甚至不再需要服藥。但研究發現，只要得過糖尿病，身體就會「記仇」，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50％。醫師提醒，糖尿病的傷害是慢慢累積的，如出現頻尿與口渴、疲勞感、皮膚變黑或搔癢、視力模糊、傷口不容易癒合，都是經常被忽略的糖尿病前期警訊。中時新聞網 ・ 5 小時前
空勤總隊黑鷹訂118年進駐松山 提升北部救援量能
（中央社記者黃麗芸台北16日電）空中勤務總隊今天表示，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，目前新建工程進度已達41%，預計118年竣工啟用，屆時黑鷹直升機將進駐松山機場，大幅提升北部地區空中救援量能。中央社 ・ 19 小時前
假日急症中心看診數續成長 強化宣導備戰春節假期
（中央社記者陳婕翎台北16日電）假日急症中心上路第3週，今天日診看診227人，比上週日多18人，多數據點看診數均有持續緩步成長，衛福部長石崇良坦言宣傳力道仍待強化，以利備戰明年春節連假，避免急診壅塞。中央社 ・ 13 小時前
鳳凰颱風驚現首位罹難者 蘇澳78歲獨居婦倒臥客廳溺斃
災防中心指出，事發於12日上午，也就是淹水隔日。當時蘇澳多處通訊中斷，婦人子女遲遲聯繫不上家人，心生不安後立刻自外縣市趕返蘇澳，抵家開門時，赫然發現母親倒臥在一樓客廳，已無呼吸心跳，當場急報警處理，但已回天乏術。經檢察官相驗後，確認死者為在豪雨與積水中不慎...CTWANT ・ 12 小時前
季節交替易焦慮 中醫師圖示「吃好 心情好」
[NOWnews今日新聞]季節變化會影響情緒，尤其在秋冬交替時節，日照減少可能導致季節性情緒失調。台中市潭子區其澤中醫副院長李沛穎中醫師表示，近來常遇到情緒焦慮患者求診，詢問有無「食療」紓解法，他特別...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
高市圖與德國流亡檔案館簽署合作備忘錄 攜手推動跨國文化交流
高雄市立圖書館於114年11月16日與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）正式簽署合作協議。高雄市立圖書館館長李金鴦與德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus共同簽署，並邀請前德國駐日大使Dr. Volker Stanzel及前臺灣駐法大使呂慶龍擔任見證人，為臺德文化交流寫下嶄新篇章。品觀點 ・ 11 小時前
眼鏡蛇出沒！台中圖書館驚見毒蛇 41歲女遭咬送醫急注射血清
驚！台中龍井圖書館竟傳出眼鏡蛇咬人事件，一名41歲女子在離開圖書館時，不慎被這種帶有神經性毒素的毒蛇咬傷腳踝。所幸警消及時將傷者送醫，並注射抗蛇毒血清，目前已無生命危險。由於龍井圖書館位於大肚山，正是眼鏡蛇的棲息地，館方已採取灑石灰等防蛇措施。醫師也提醒民眾，若遭蛇咬應盡快就醫並確認蛇種，以便接受正確治療。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
兒家署強化兒少保障 衛福部拚草案年底送行政院
（中央社記者陳婕翎台北16日電）衛福部研擬大規模組織再造，衛福部長石崇良表示，將建立兒家署強化兒少保障等資源整合，組織法草案拚今年底送行政院；其他組織調整還有長照再配置、建立公衛專門單位等。中央社 ・ 16 小時前
風災毀產量！ 帝王芭樂每公斤百元 貴到快買不下去
台北市 / 綜合報導 又脆又甜的芭樂，不少民眾喜愛，但最近它價錢上漲，卻讓人很有感。以16日農產品批發市場的 平均價 來看，帝王芭樂每公斤 達 百元，紅心芭樂也超過93元，較之前成長不少。果農就說，受到7月颱風等天災影響，結果都被打落，損失一半以上，量少，就反應在價格上 。至於產量何時會再增加，果農預估可能會落在農曆年前 。攤位上左挑右選，打包裝袋拎回家，脆甜的芭樂是不少民眾的愛，但近期想吃可能得多掏點錢，記者VS.民眾說：「(最近有覺得什麼水果比較貴嗎)，水果，芭樂，(一斤)69元也有人在賣啊，(這樣買得下去嗎)，就是買不下去，我才買那個，我在山上買梨子。」民眾說：「(之前)大部分都是四十幾塊，漲到現在一百多都有，我喜歡吃芭樂，就還是會買，買少一點。」以農產品批發市場交易行情站，台北市第一果菜批發市場的資料來看，16日珍珠芭樂平均價每公斤87.4元，紅心芭樂平均價每公斤93.2元，帝王芭樂最貴平均價每公斤要百元，芭樂漲價傷民眾荷包，部分市場攤商也很有感，市場攤商說：「(是不是不管什麼品種)，都很貴，(進貨量)差好幾倍，以前都二三十箱，現在都是個位數，老實說要多也沒有，成本很高。」果農就說台灣全年都有芭樂，現在產量會這麼少，還是和天災有關。彰化社頭果農蕭稟瀚說：「是因為7，8月那個時候的天氣不穩定，豪雨，颱風，或者是午後雷陣雨，就是很多不利於當時開花授粉的因素，(當時)開花的果實它不見了，(預估)農曆年那個時候就會有一波比較多的產量，那接下來，12月，1月產量是不會這麼多，但也不至於到11月這麼誇張。」產量大減帶動芭樂價格波動，消費者想用甜甜價，吃到清甜芭樂可能還得再等等。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
台南鯤鯓王平安鹽祭登場 女童擲12杯抱走16萬大獎
南部中心／林俊明、鄭榮文、陳芷萍 台南-嘉義報導台南鯤鯓王平安鹽祭一連二天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕登場，不少民眾排隊領取平安鹽袋，祈求保平安。現場還有擲筊比賽，擲最多聖杯者，可獨得16萬8888元，最後由一名吳小妹妹擲出12杯，抱走大獎。而在嘉義市大福興宮則有民眾擲筊擲出立杯，讓人嘖嘖稱奇。台南鯤鯓王平安鹽祭擲筊比賽，最後由這位吳小妹妹擲出12杯，獨得16萬8888元。（圖／民視新聞）一整排的人一起擲筊，要看誰能連續擲出最多聖杯，連續兩天激戰下來，由這名吳小妹妹，擲出12個聖杯，抱走16萬8888元獎金，說要把錢拿去繳學費。吳爸爸也是又驚又喜，「今年是第二次來，第一次擲這麼高。」台南鯤鯓王平安鹽祭一連二天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕登場，最高潮就是擲筊大賽。不過，沒擲到大獎也沒關係，所有參賽者都能獲得廟方製作的平安鹽袋。現場另外還有主辦單位雲嘉南管理處準備的另一款平安鹽袋，吸引不少民眾一早就來排隊領取，把鹽裝進小夾鏈袋中，放進平安符裏，祈求神明保佑平安。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名指出，「它裡面有我們五府千歲的平安符，平安符裡面有包一個平安鹽，這個鹽本身可以當做一個避邪。」民眾：「今天大概9點就來，要來拿平安鹽保平安。」民眾：「我們今天很早就來排隊排這個平安鹽，因為它有那個避邪祈福的作用。」嘉義市大福興宮則有民眾擲筊擲出立杯，這個月以內有兩次立筊，讓人嘖嘖稱奇。（圖／民視新聞）而在嘉義市大福興宮，有民眾來拜拜時，突然擲出立筊，廟方趕緊用金紙把它圍起來，避免有人弄倒。民眾說當時他是想要買房子，特地來問土地公價錢，「房子的金額大概差不多2000多萬，所以我請教祂說，能不能更便宜買到，土地公說在1700萬跟1800萬之間可以成交，那我真的就是在1750萬成交買到的這間房子。」廟方人員也說，「剛好這個月以內有兩次立筊。」信徒們好奇圍觀，由於正好白沙屯媽祖分靈駐駕，信徒認為是好事連連。廟方最近也新刻了八尊土地公神像，要讓信徒擲筊帶回家供奉。原文出處：台南鯤鯓王平安鹽祭登場 女童擲「12杯」抱走16萬大獎 更多民視新聞報導不捨老牛遭拖行受傷 善心人士買下送台南「養老」台南婦跨越馬路追垃圾車 意外遭移工騎電動車撞上台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清民視影音 ・ 15 小時前
中寮青年手製鹿仔樹皮燈飾 獲選桃園機場國際論壇伴手禮
南投縣中寮鄉人口老化，年輕人為生活被迫離鄉，中寮青年楊博惇以「中寮之藝」為名，用工藝做地方創生，研發用構樹皮纖維製作樹皮燈飾，獲得文化部社區營造獎後，經文化界媒合，桃園機場上週舉辦國際論壇，即採用「中寮之藝」的樹皮燈飾「光豆腐」當伴手禮，讓國外的來賓大為驚艷。自由時報 ・ 16 小時前
颱風前夕婦跌落水圳漂60公尺遠 女兒求助警救人｜#鏡新聞
鳳凰颱風替花蓮帶來驚人雨量，一名49歲的婦人11日外出後就和家人失聯，由於她的身體不好，讓女兒相當憂心。報警協尋後才發現，原來婦人不慎跌落水圳，漂了60公尺遠。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
台中龍井圖書館有眼鏡蛇 女遭蛇吻緊急送醫
民視新聞／綜合報導台中市立圖書館龍井分館，驚傳民眾遭到蛇吻，一名女子在圖書館準備離開時，在門口被眼鏡蛇，咬傷右腳踝，緊急送醫治療。肇事的的眼鏡蛇，已經被捕獲，就怕還有蛇躲在館內，館方不敢大意，派員逐層巡視，也在館舍周圍撒上石灰粉！民視 ・ 13 小時前
烏坵營區、碼頭整建等了好多年 還曾被監察院關切
隸屬於金門縣的烏坵鄉大坵、小坵由於地處偏遠、距離中國沿海甚近，扛起了台海防衛第一線角色。由於島上營區、碼頭年久失修，加上中國船隻在台海周邊活動頻率劇增，使得設施更新需求迫切，但對於島上官兵、海巡人員而言，營舍、碼頭新建工程都等了許久，甚至還一度被監察院關切，敦促檢討改進。自由時報 ・ 18 小時前
重啟核談判 伊朗：美國未展現公正態度
伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)今天(16日)表示，華盛頓目前對德黑蘭的態度並未顯示出，它已做好進行「平等與公正談判」的準備。此前，美國總統川普(Donald Trump)上週曾暗示可能與德黑蘭舉行會談。 自以色列6月襲擊伊朗，以及美國隨後對伊朗核設施發動空襲以來，針對德黑蘭核計畫重啟對話的嘗試均告失敗。 美國及其歐洲盟友和以色列指責德黑蘭，利用核子計畫作為掩護，企圖發展核武。伊朗則表示，其核子計畫僅用於民用目的。 在以伊於6月爆發12天的空戰前，德黑蘭和華盛頓進行了5輪間接核談判，但面臨到諸多障礙，例如美國希望伊朗完全放棄鈾濃縮活動。 阿拉奇在德黑蘭舉行的一項會議上表示：「美國不能指望通過談判，獲得它在戰爭中無法獲得的東西。」 他補充說：「伊朗始終願意參與外交，但不會參與旨在脅迫的談判。」 在同一會議上，伊朗副外長哈蒂柏札德(Saeed Khatibzadeh)指責華府將談判「當作作秀」，藉此實現其戰爭目標。 (編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 12 小時前
加薩帳棚營地入冬首場強降雨 基礎設施崩壞加劇災情
（中央社加薩走廊迪爾巴拉15日綜合外電報導）入冬第一場強降雨今天侵襲加薩廣大的穆瓦西（Muwasi）帳篷營地，洪水湧入部分地區。經歷兩年戰爭後，此地基礎設施毀損、積水問題嚴重，居民不堪其擾。中央社 ・ 18 小時前
「原食季・原味食光」原鄉市集飄香臺北及花蓮 傳遞幸福原味
▲農業部農糧署組長蘇登照。(圖/農糧署提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 為推廣原鄉地區特色作物並協助原住民農友 […]民眾日報 ・ 20 小時前
高市圖美濃分館歡慶開館10週年 感恩揭牌儀式盛大登場
高雄市立圖書館美濃分館（以下簡稱：美濃分館）於 16日盛大舉辦「『樂』讀馬戲－美濃分館開館十週年慶」特別活動，與國際級「FOCASA馬戲團」、金曲阿卡貝拉天團「拉縴人歌手」齊聚演出，現場鄉親高朋滿座熱鬧非凡。當日除了精彩的演出外，特別舉辦「感恩揭牌儀式」，共同揭開「兆德銘行，澤潤書林」匾額，致敬鍾兆銘校長「教澤綿延、樹人不倦」的教育精神。期望透過閱讀推廣與文化深耕，持續滋養地方的教育能量，讓美濃分館成為學子與居民心中的文化燈塔。中時財經即時 ・ 13 小時前
李玟曾花11小時錄音「連廁所都不去」 音樂教父曝合作內幕
亞洲流行音樂教父鮑比達近年長駐台灣，重返華語樂壇投入創作之際，也難忘自己曾親手打造、陪伴成長的巨星已故天后李玟（Coc）。他將於明年1月31日舉辦「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，談及合作歌手點滴，特別提到李玟的敬業程度，是他音樂生涯中最深刻、最難忘的記憶。鏡報 ・ 3 小時前