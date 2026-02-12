母託兒保管「260萬」返國討錢不成提告 小兒子涉侵占遭判2年8月

一名婦人日前出國旅遊前，將裝有260萬元現金的LV手提袋交由小兒子保管，不料返國後小兒子卻表示已將錢挪用投資房地產，還說「就當投資我」，媽媽一氣之下一狀告上法庭。台中地方法院審理後，依對話紀錄及大兒子證詞等事證，認定侵占罪成立，判處小兒子2年8個月徒刑，全案仍可上訴。

兒一度辯稱「只有80萬」 母子撕破臉對簿公堂

2024年年底，婦人計畫出國5天，詢問兩個兒子是否能協助保管現金260萬元，大兒子表示住處沒有守衛，小兒子則說有，因此媽媽將裝有260萬現金的精品手提袋交由小兒子保管。

婦人返國後向小兒子催討，卻遲遲未能取回，小兒子辯稱提袋內僅有80萬元，媽媽憤而提告。小兒子在法庭上強調是金額不同才不敢歸還，婦人則確認交付兒子保管的就是260萬。

對此，有民眾認為，母子之間為了金錢對簿公堂，也算是給兒子一個教訓；也有人覺得畢竟是自己的孩子，告到判刑的程度感覺有些誇張。

非本案律師陳頂新表示，兒子受託保管媽媽的財務，但未經媽媽同意擅自挪為己用，確實成立刑法335條的侵占罪。

採證大兒子證詞、母子對話 依侵占罪判2年8月

法官採證母子對話紀錄後，認為小兒子曾坦承動用袋內現金拿去投資，並對母親表示「就當投資我」，再結合大兒子證詞等資料，認定侵占260萬元的事證明確。台中地方法院考量，被告始終否認犯行，雙方未能達成和解或賠償，因此判處2年8個月徒刑。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／林書弘、王英章 責任編輯／周瑾逸

