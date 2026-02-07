母語星際漫遊！國家語言生活節登場 李遠：語言無高級粗俗之分

「2026世界母語日－國家語言生活節」開幕。（洪靖宜攝）

為響應聯合國2月21日世界母語日，今、明（7、8）2日，首度移師高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「2026世界母語日－國家語言生活節」文化部表示，今年活動內容橫跨音樂、戲劇、書市、講座、手作、說故事與實境解謎等形式，讓語言不再只是被保存的對象，而是可被聽見、被使用、被感受的生活經驗，母語不只是溝通工具，而是一種承載情感、歷史與地方感的文化行動。

今年國家語言生活節以「母語星際漫遊」為主題，象徵台灣豐富多元的國家語言，如同一座座彼此呼應、閃耀交會的星系。文化部長李遠表示，消滅一個民族，就先消滅它的語言跟食物，像他這些年紀的人，都經歷過語言霸權在學校無法說台語，只剩下華語，他認為語言霸權是最糟糕的，各種語言能互相欣賞，沒有什麼高級粗俗之分。

廣告 廣告

開幕式由紙風車劇團帶來台灣台語版經典大戲《諸葛四郎》，以生動俚語與熱血敘事，喚醒世代共同的英雄記憶。接續則有包含馬祖品牌音樂劇《馬祖心情記事VII－拍楸》將傳統漁法與身體勞動化為舞台語言，訴說跨越海平線的家鄉故事；鞋子兒童實驗劇團《雞婆花》以台灣台語描繪鄰里日常的溫柔風景；紫園戲劇坊則以台灣客語互動戲劇，邀請觀眾在笑聲中自然開口說客語等演出。

8日下午由唐美雲歌仔戲團帶來星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，在臺灣台語戲曲與當代劇場的交會之中，為生活節注入既傳統又前衛的戲劇能量；娜麓灣樂舞劇團重現卑南族神話《Saliyaliyan－印象kasavakan》，讓族群記憶以舞蹈與歌聲再次流動。此外，本次特別規畫的「聲音藏在」聾聽共融演出，由手語表演者領銜，結合影像、聲音與手語敘事，展現母語文化的包容性，也回應當代社會對多元感知與共融藝術的想像。

現場有音樂演出多場沙龍講座與紀錄片放映，現場同時集結超過50攤「語宙聚落」創新書市，涵蓋母語出版、文創、飲食及地方政府成果展示，更於衛武營3樓閱讀窩設置長達1個月的繪本故事區，包含有聲區與聲控互動區，提供逾600本各國家語言繪本圖書及有聲書。還有實境遊戲《語宙救援行動》，透過「聽、看、動、說」的關卡，引導孩子與年輕族群在遊戲中自然開口、自在使用母語及集章體驗。

更多中時新聞網報導

經典賽》歷年最強打線 守備多元添優勢

春節前農產跌多漲少 寒流明報到

許瑋甯憶舊情 被問楊丞琳求私聊