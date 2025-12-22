母讚長子余家昶孝順 捧25年前全家福照嘆天人隔

桃園市 / 綜合報導

台北捷運台北車站、中山站周邊，19日發生隨機攻擊事件，其中57歲的余家昶在第一時間出面制止嫌犯，卻被攻擊、因傷勢過重不治身亡。 他 的母親談起排行老大的 他 滿是驕傲，也說 他 很孝順。固定每個禮拜六禮拜天都會回老家看望她，而余家昶還有2個弟弟，老2在美國取得碩博士學位，小兒子則住在桃園龍潭。也沒想到原本和樂融融的一家人，如今卻天人永隔。

余家昶母親說：「媳婦，這個是他(余家昶)的老婆。」頭髮斑白及肩穿著紅色背心，她是余家昶的母親，手中拿著約25年前的全家福，心心念念的是自己，在這次隨機攻擊案中，救人犧牲的兒子余家昶，談到家人滿是驕傲。

余家昶母親說：「(余家昶弟弟)他讀兩個碩士，一個博士，是美國的不是台灣的。」照片中站在正中間的是，余家昶的弟弟排行第二，如今人還在美國，而回憶起老大余家昶，年邁的母親還拿出過去的學士畢業照，想不到孝順的大兒子，如今天人永隔。

不只是媽媽的好兒子，鄰居談起余家昶，也都是滿滿稱讚更充滿不捨，鄰居說：「余先生在我認識當中，他就是一個很孝順媽媽的，就時常會來探望他的媽媽，左右鄰居對他的待人處事都很好，這次事件我們都深感心痛。」

龍潭區中興里里長彭石松說：「真的很難過啦，因為好好一個年輕人，就這樣走了，那天我來看他媽媽，祂媽媽就一直哭一直哭，因為他是一個非常孝順一個孩子。」

余家人平常感情好，余家昶也孝順愛家，鄰里間有目共睹，但平常熱心助人的他，如今為了阻止張文魂斷利器下，也讓大家希望，外界能永遠記得，余家昶不只愛家也救了很多人。

