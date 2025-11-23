母貓和孩子時隔半年溫馨重逢！奶貓一出現網看傻：以為小的才是孩子
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
毛孩之間的親情往往十分動人，但有時候重逢的畫面卻會因「反差過大」而意外爆笑。近日有網友分享了一則影片，內容是母貓與分離半年的兒子再相認，原本以為會是感人重逢現場，結果母貓在確認真的是自家兒子後，表情彷彿在說，「這小胖貓真的是我生的？」有趣畫面讓人又感動又好笑。
一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，一名飼主半年前從街頭收養了一隻流浪母貓剛生的奶貓，特地帶著長大的奶貓回去讓牠和母貓重逢。然而，母貓一見到牠先是愣了一下，隨後上前確認味道，似乎有點懷疑是不是自己的孩子。
下秒出現在畫面中的奶貓解答了母貓這樣做的原因，原來牠的體型竟然已經比母貓還大，在新家被養得白白胖胖，圓潤得像個瓦斯桶。而母貓聞到熟悉的氣味後也親暱地蹭了蹭小貓，看起來還是對見到孩子感到相當開心。
這段可愛又溫馨的影片吸引許多網友點閱，上傳至今已累積超過106萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「母貓：我叫你養我的孩子，但沒叫你當豬養」、「貓媽：我們是一天3餐，不是一天30餐」、「孩子比媽媽還大隻，這也養太好」、「喵媽：這真我的…好大兒呀」、「我以為小的是孩子」。
也有不少人希望飼主能把母貓一起帶回家，不過原PO表示，母貓已被另一位好心人收編，要大家不用擔心。
