母貓懷孕超過百日！浪貓「越養越胖」真相曝光令人超傻眼

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日發生一起溫馨又搞笑的寵物故事，一隻流浪貓被好心夫妻每日細心投餵，導致體型變得逐漸圓潤，肚子也日漸隆起，夫妻倆因此感到擔憂，一度以為牠懷孕異常甚至生病，最終才在專業的協助下揭曉真相，也替牠和一整窩小貓找到歸宿。

根據外媒報導，美國一名女子與丈夫在住家附近發現一隻瘦弱的流浪貓，起初見牠狀況不佳，便開始了定期餵食與提供飲水，隨著時間推移，小貓明顯變得健康，身形也越來越壯，尤其腹部隆起整整一大圈，讓夫妻倆猜測牠可能懷孕。

但令他們感到不解的是，貓咪的妊娠期平均約為63天，而這隻小貓的肚子卻大了超過百日仍未生產，再加上該區域一隻稱霸地盤的乳牛貓，也對這隻小貓格外照顧，不但進食時總讓牠優先，還時常守在一旁，彷彿在看顧一名「生病的小夥伴」。

原來貓咪起初只是吃胖而已，之後過了一段時間才真正懷孕

(示意圖/Unsplash)

這樣的互動使得夫妻倆更加焦慮，他們因擔心小貓的身體出狀況，連忙聯繫了動物救援人員，將貓咪送往醫院檢查，沒想到結果讓人大跌眼鏡，檢查顯示貓咪身體健康，也確實懷孕，且腹中已有6隻小貓，只是實際受孕時間可能比夫妻倆想像得要晚。

醫生進一步解釋，貓咪一開始腹部變大其實是因為被餵得營養充足而「吃胖」，之後過了一段時間才真正懷孕，因此造成長時間看似懷孕的誤會，雖然虛驚一場，但夫妻倆擔心未來貓媽媽恐帶著幼貓繼續流浪，最終決定將牠們全數收編。

如今貓咪已經順利地產下六隻小貓，夫妻倆表示，願意開放小貓給信任的親朋好友領養，若沒人收留也沒關係，自己將繼續照顧牠們，消息傳出後引發網上熱議，不少網友看完紛紛留言笑說「胖跟懷孕真的很難分清」、「這是最幸福的烏龍事件」。