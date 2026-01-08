母逝成孤兒 小六女童忍悲傷：讓媽媽好走 辦完喪事再哭

台中市神岡區岸裡國小一名六年級女童，父親早逝，母親也在日前亡故，女童接連失去雙親，成為孤兒，岸裡國小校長楊朝銘與家長會今帶3萬元慰問金前往女童家中，女童強忍悲傷表示「很難過，但阿嬤說不要哭，讓媽媽好好地走，等喪事辦完再哭」，楊朝銘說，聽到女童這番話，他紅了眼眶，「我告訴她，以後有任何需要協助，都可以回來找校長」。

楊朝銘今（8）日於臉書發文，指今天上午與家長會帶著3萬元慰問金前往女童家中關懷，女童清楚說明母親發病及送醫過程，如今家中只剩她與年邁的外公、外婆同住，「我問她會不會很難過？」女童回說「很難過，但阿嬤說不要哭，讓媽媽好好地走，等喪事辦完再哭」。

楊朝銘看著女童稚嫩的臉龐藏著些許哀傷，似懂非懂的言語中帶著對未來的迷惘，「她沒有哭，但我眼眶紅了，我告訴她，以後有任何需要協助，都可以回來找校長」。

楊朝銘說，女童的父親多年前離世後，與母親及外公、外婆同住，哥哥則由祖父母照顧，兄妹長期分隔兩地，未料母親日前上夜班時突然身體不適倒地，送醫後仍因腦溢血搶救無效。

楊朝銘表示，目前女童由外公、外婆照顧，校方也將持續關心其生活與學習狀況，協助度過這段艱難時期。

