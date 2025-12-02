母逝20年 河南男請鄉親連看3天戲還管飯 現場人山人海

前來看戲的人山人海。（視頻截圖）

「4萬元(人民幣，約5600美元)一場大戲，來了數萬人觀看。」連日來，許多網友發布了河南安陽市馬投澗鎮元二莊村有孝子為祭奠母親去世20周年，請父老鄉親連看三天戲還管飯的視頻，人山人海看豫劇演出的壯觀場面。演出單位12月1日表示，確實是4萬元一場，僅3天6場的演出費用就是24萬元，這還不包括請父老鄉親吃飯等其他費用。

極目新聞報導，據報導，一位前往觀看演出的網友1日說，是村裡一個孝子為了紀念母親去世20周年，因為母親生前愛看豫劇，所以就請了河南最有名的豫劇團前來唱戲，演出持續了三天，今天是最後一天，她也特意帶了家里的老人前來看大戲，中午看完演出後，她們排隊一個多小時也吃了飯，有豆沫、饅頭等，味道很不錯。

「聽做飯的師傅說，今天中午留下來吃飯的有上萬人。」上述網友說，這兩天前來看戲的父老鄉親，沒有10萬人、也有大幾萬人，還有從周邊省市開車幾個小時前來觀看的，觀眾雖然很多，但現場請了許多的安保人員，三天的演出活動既壯觀又有序。

報導說，上述視頻顯示，演出單位為河南豫劇院一團。該團工作人員張先生1日證實，元二莊村確實有人為祭奠去世20周年的母親辦活動，他們三天一共唱了六場戲，每場4萬元，一共24萬元，這還不包括舉辦方請父老鄉親吃飯等其他費用。

報導指出，舉辦方聯繫人王先生稱，只是幫忙的，這事是大哥操辦的，待他和大哥商量後明天再回覆，「大哥現在正忙著」。

