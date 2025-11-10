母逼6歲女兒拍動作片牟利！父翻手機揭真相震撼社會

國際中心／張予柔報導



哥倫比亞考卡河谷省首近日爆出一起駭人聽聞的家庭性虐事件，一名父親在6歲女兒的手機中，意外發現多段不忍直視的影片，內容竟是女兒遭到性虐待，而施虐者竟是她的親生母親。父親嚇得連忙報警，警方深入調查後揭露，這名母親竟長期以女兒為拍攝對象，製作並販售兒童色情影片牟利。









母親Ｘ虐6歲女兒拍片牟利！父翻手機驚揭「噩夢真相」13部片震撼社會

母親長時間在家中對女兒近行性虐待，並將過程拍攝下來再以成人內容的形式販售牟利。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

綜合外媒報導，警方調查指出，這名母親在2024年至2025年6月間，在家裡多次對女兒進行性虐待，並將過程錄製成影片，再以成人內容形式販售牟利。這些影片藏在女童的手機中，直到某日父親無意中翻閱女兒手機時，才驚覺此事，隨即報案。警方隨後查扣母親用於拍攝的電子設備，並在其中發現至少13部涉及女童的性虐影片。

女童母親在聽證會上否認所有指控，法官在評估相關證據後，裁定將其收押候審。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

事件曝光後，母親被依涉嫌對未滿14歲孩童實施嚴重性行為，及持有及製作兒童色情製品等罪名送辦。儘管她在聽證會上否認所有指控，但法官在評估相關證據後，認定她有高度涉案可能，裁定將其收押候審。





原文出處：母親強逼6歲女兒拍愛情動片牟利！父翻手機驚揭「噩夢真相」13部片震撼社會

