母遭詐400萬女兒趴引擎蓋攔阻 車手加速拖行遭訴殺人未遂

台中一名60多歲邱姓婦人遭詐騙集團詐騙超過400萬元，家屬發現後私下設局，企圖將車手誘出教訓，未料過程邱婦30多歲的女兒為阻止對方逃逸，情急下趴上引擎蓋攔阻，遭37歲吳姓車手加速拖行近1公里受傷，檢察官偵查後依殺人未遂起訴吳男。

台中邱姓婦人被詐騙，女兒肉身趴引擎蓋攔阻車手。（圖／翻攝畫面）

經查，60多歲的邱姓婦人因誤信詐騙集團話術投資虛擬貨幣，分三次面交付款損失超過400萬元，家屬發現被詐騙後，邱婦及家人為了要討公道，私下約出車手並騙對方要面交。

雙方抵達面交地點後，37歲吳姓車手發現現場人數有異，隨即開車加速逃逸，邱婦的女兒為了阻止車手逃跑，跳上車頭引擎蓋試圖攔阻，吳男也沒停車，導致邱婦女兒的腳多次觸地擦傷，過程相當驚險。警方獲報後實施圍捕，費時20分鐘成功將車手逮捕，並於車內起出依托咪酯煙彈7顆、安非他命0.25公克。

廣告 廣告

邱姓婦人的女兒私約車手出來教訓結果被識破。（圖／翻攝畫面）

檢察官偵查終結認定，吳男不顧邱婦女兒若遭甩落，極可能遭輾壓死亡，只為自身能脫免圍捕，反覆急速行駛、急煞、逆向、甩動車頭，又於告訴人遭輾壓後，貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定故意甚明，依殺人未遂起訴。

檢方指出，吳男另涉犯詐欺罪，考量造成被害人130萬餘元損害，未與被害人和解，建請量處2年6月以上刑期。全案將依違反毒品危害防制條例、刑法肇事逃逸、施用毒品駕車公共危險、毀損及詐欺罪嫌依法究辦。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

羊肉、山藥、老薑入列！中醫推「暖身食材」告別冰冷體質

停砍年金三讀 賴清德：未送出立院前請再三思考

超震撼！Model Y台灣11月僅掛牌1輛 特斯拉：船期影響