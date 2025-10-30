母陪兒玩玩具遭提醒音量 高鐵強調勸導措施不含孩童
在社群網站分享家人在30日上午搭高鐵117次列車，由台北前往左營，當時孩子的媽媽不想用手機哄小孩，掏出各種玩具，2歲半小孩玩玩具發出聲響被高鐵的服務人員勸導。
小孩母親李孟珊指出，「他玩那個玩具中會有聲音，然後他玩一玩也會講話，媽媽你看這個什麼之類，可是他沒有吵、沒有哭、沒有鬧、沒有尖叫，但是他算很客氣，他就是弟弟乖乖要小小聲喔，不要吵喔這樣子，他是口頭勸導我，可是小卡確確實實從頭到尾都在車內。」
孩子的母親說自己是北漂族，很常搭高鐵，這已是寧靜車廂上路以來，她帶小孩被勸導的第3次，所以第一時間在家族的群組內發文抱怨，也引起不少網友共鳴，其中一名網友是這個月27日從南部娘家北上的媽媽，說自己跟孩子也被勸導。
被勸導的母親表示，「基本上就是頭碰頭，大概就是這樣一個手掌的距離在講話，忽然間就有一個站務員，他就輕聲過來跟我們講說，不好意思請你們小聲一點喔。」
台灣高鐵則發出聲明，重申執行車廂寧靜文化以來，已聲明相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫，且為避免誤會，於10月13日起全車隊更新文宣內容，車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。
旅客說道，「那我覺得每個人對音量的可接受度是不同的， 所以我可以理解有些人會覺得不舒服。」
另一位旅客則說，「一點點一定可以啊，如果是一直常常大吼大叫，就是父母親如果不管，這種就有點麻煩。」
成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，「有一些多元的乘客，他有多元的選擇，就不是剛性的要求說每個車廂都是這樣子的。」
學者認為，不同族群有不同需求難以兼顧，高鐵可考慮以不同車廂來做出區隔，並說明清楚權利義務，國外也有類似的作法，例如有「工作車廂」或是「會議車廂」。
