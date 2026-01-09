母隨手將「尿布」丟入鍋裡 恐遭海底撈求償天價賠償

一位母親將「尿布」直接丟入湯鍋。（圖／翻攝自微博@高彥Will）





知名火鍋品牌海底撈近期風波不斷，去年2月才發生兩名少年因玩真心話大冒險朝火鍋內便溺，遭法院判賠近千萬台幣，雙方父母登報道歉；未料近日又傳出有家長疑似放任幼童，將剛換下的「尿布」直接丟入湯鍋中。影片曝光後引發輿論譁然，海底撈方面證實已報警處理，並將涉事鍋具全數更換。



根據網傳影片顯示，這起爭議事件發生在中國江蘇徐州的一間海底撈門市。畫面中，家長疑似剛在座位上替幼童更換完尿布，殊不知孩童隨即將手中的尿布直接扔進滾燙的火鍋內，導致湯汁當場四濺。由於家長第一時間似乎未及時制止，放任孩童的行為不僅嚴重影響用餐環境，更引發食品安全疑慮，短短幾秒的畫面隨即在網路上掀起軒然大波，被中國媒體譏為繼「小便門」後，海底撈又一次遭遇離譜的「加料」事件。

針對此事件，涉事的海底撈門市回應指出，目前已經報警處理，後續將全力配合警方調查；為了確保衛生安全，遭到污染的鍋具已全數清理並丟棄，不再使用。



業者之所以如此大動作報警且不敢大意，主因是類似的惡作劇行為曾造成品牌鉅額損失。回顧去年2月，兩名17歲少年在店內進行真心話大冒險時，輪流朝鍋中便溺，最終法院判決需賠償220萬人民幣（約新台幣985萬元）。兩名少年的父母後來刊登道歉聲明，坦言身為監護人深表歉意，對判決結果並無異議。



媒體評論認為，這筆「天價尿」帳單已給所有家長與青少年敲響警鐘。無論是少年的惡作劇還是幼童的無心之過，家長的監護責任皆不可免；如今再發生幼童投擲尿布事件，家長的一時疏忽，恐怕也將面臨後續嚴肅的商業求償與法律責任。

