母雞不強會踩死小雞 三連霸藍議員：「他」選新北市長我會怕死

2026地方大選「藍白合」要如何推派新北市長選舉成為關鍵，國民黨新北市議員公布一份內參民調直指，台北市副市長李四川領先其他所有擬參選人，並且他表示「母雞不強會踩死小雞」，直言如果藍白合推出民眾黨主席黃國昌參選新北市長，「我會怕死」。

新北市三連霸議員林金結。（資料圖／國民黨）

林金結在上《頭家來開講》節目中表示，朱立倫2014年爭取連任新北市長時，與民進黨游錫堃的開票過程呈現拉鋸戰，雖然最後驚險勝出，但這凸顯了「國民黨當時的母雞沒有很強」的問題。他強調，「母雞不強就會踩死小雞」，選舉需要一個強而有力的母雞，才能在地方議員選舉中大獲全勝，並取得議長的位置。

廣告 廣告

針對2026年九合一大選新北市長選情，林金結直言，假設未來藍白合推黃國昌選新北市長，「我會...我會怕死啦！當然會怕，這是事實！」他質疑，如果黃國昌出線後要站台，是要幫國民黨喊口號，還是要幫民眾黨喊？這讓他感到困惑。

台北市副市長李四川在新北市長選舉中民調領跑。（資料圖／中天新聞）

林金結感慨表示，國民黨內部已經競爭激烈，「怎麼可能再把票分給民眾黨」，並認為縣市長選舉與總統大選的藍白合作模式完全不同。他建議，若屆時無法建立一個讓白營心服口服的制度，不如就採取三黨各自參選的形式。

在節目中，林金結還公開了一份9月6日進行的內參民調數字，顯示支持度部分，李四川獲得39.8%，蘇巧慧31.2%，黃國昌則有17.2%。他透露，「我們自己私底下做了三波的民調」，李四川目前仍維持領先地位，而蘇巧慧在獲得民進黨提名後支持度有微幅上升。

延伸閱讀

季連成列桃園綠營母雞人選 綠委讚：軍系背景可拉軍眷票

開兩岸交流3條件才考慮赴陸 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

蔣萬安出席路跑喊「從從容容」！王世堅盼更努力投入市政